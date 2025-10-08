Logo de telecincotelecinco
Última hora de la DANA Alice, en directo | La Generalitat Valenciana pide "extremar las precauciones" ante los avisos por lluvias y tormentas

Lluvia en Castilla-La Mancha
Imagen de la ciudad de Valencia, con lluviasEuropa Press
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado este miércoles un "aviso especial" por la llegada de la DANA Alice a España. Hay avisos amarillos por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Murcia y Andalucía, así como avisos naranjas en Castilla-La Mancha. El archipiélago balear también podría verse afectado esta jornada.

Se espera una situación inestable en diversos puntos del país, con "chubascos muy fuertes y persistentes". Se pide mucha atención ante el riesgo de inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas de ramblas y barrancos. La alerta continuará este jueves y viernes.

Suspendida la procesión cívica y la mascletà del 9 de octubre en Valencia: la ciudad toma medidas ante la DANA

La situación meteorológica en Madrid: no habrá chubascos generalizados

Proceso de ciclogénesis en el interior peninsular

Episodio de inestabilidad acusado en el litoral mediterráneo desde este jueves

Primeras imágenes públicas con lluvia del radar de Madrid-Torrejón de Velasco

La Generalitat Valenciana pide "extremar las precauciones" ante los avisos por la DANA Alice

En algunos puntos del litoral de Valencia y Alicante se podrían superar los 100 litros de agua por metro cuadrado en cuatro y seis horas

Cataluña anuncia cambios en el tiempo: "Chubascos, tormentas y un bajón térmico"

Así se reparte la probabilidad de lluvia

Avisos amarillos en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Murcia y Andalucía, y avisos naranjas en Castilla-La Mancha

Los avisos amarillos y naranjas en España este miércoles
Previsión del tiempo para este miércoles

Previsión del tiempo para este miércoles
Los avisos para este miércoles y jueves

Riesgo de inundaciones con la llegada de la DANA Alice

La DANA Alice dejará este jueves inestabilidad en la península y Baleares

Este jueves se prevé que la DANA Alice deje una situación de inestabilidad en la península -especialmente en la Comunidad Valenciana- y en las islas Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en varios puntos del país, mientras que descenderán de manera notable las temperaturas máximas en zonas del interior este peninsular.

Según ha informado la Aemet, se darán precipitaciones, débiles y dispersas, en el Cantábrico y en el norte de Galicia, y serán más abundantes y con tormenta en el tercio oriental y en el área oeste de Baleares. También es probable que se alcancen intensidades muy fuertes o localmente torrenciales, con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y el oeste de Baleares y, a lo largo del día, los chubascos y tormentas se extenderán previsiblemente a interiores del sur peninsular.

