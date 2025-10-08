Suspendida la procesión cívica y la mascletà del 9 de octubre en Valencia: la ciudad toma medidas ante la DANA

Gonzalo Barquilla 08 OCT 2025 - 16:58h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un "aviso especial" por la llegada de la DANA Alice a España

AEMET advierte a Valencia, Alicante y Castilla La Mancha de la llegada de la DANA Alice: "Puede haber inundaciones”

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado este miércoles un "aviso especial" por la llegada de la DANA Alice a España. Hay avisos amarillos por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Murcia y Andalucía, así como avisos naranjas en Castilla-La Mancha. El archipiélago balear también podría verse afectado esta jornada.

Se espera una situación inestable en diversos puntos del país, con "chubascos muy fuertes y persistentes". Se pide mucha atención ante el riesgo de inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas de ramblas y barrancos. La alerta continuará este jueves y viernes.