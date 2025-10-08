La Agencia Estatal de Meteorología mantiene ya desde este miércoles los avisos amarillos en puntos de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana

Cómo se mide la temperatura en España: a dos metros del suelo y en garitas especiales

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un “aviso especial” advirtiendo de la llegada de la DANA Alice, “la primera DANA con gran impacto”, según la propia AEMET, que “provocará chubascos muy fuertes y persistentes” en los próximos días, ante lo que llaman a extremar las precauciones y consultar los avisos en vigor.

Según detallan, “desde el miércoles 8 hasta, al menos, el domingo 12”, Alice dejará gran inestabilidad, afectando especialmente al “tercio este peninsular y Baleares, especialmente en zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y el norte de Alicante”, al igual que ya desde hoy hay zonas de Castilla-La Mancha en aviso naranja.

La DANA Alice y su impacto en España: “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas”

En su aviso especial, la Agencia Estatal de Meteorología apunta que “el aire frío en las capas altas de la troposfera, con la DANA Alice en su seno, junto con la humedad en la superficie, darán lugar a inestabilidad atmosférica prolongada”.

Ello significa, según detallan, que se esperan “chubascos muy fuertes y persistentes” en las zonas mencionadas, ante lo que avisan: “Puede haber inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas de ramblas y barrancos. Evita cauces y zonas inundables. ¡Precaución!”.

Por todo ello, inciden en “estar atento a la evolución de la situación” y seguir la información y los consejos emitidos desde las fuentes oficiales.

El recorrido de la DANA Alice: cómo se forma y dónde afectará con más fuerza

Desde este mismo miércoles una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetra por el oeste peninsular, abriéndose paso avanzando hacia el este. En ese camino, indica la AEMET, conformará varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la DANA Alice.

Junto a ello, “en superficie, un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea”. Ello, indican, terminará propiciando “un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes”.

Estas últimas, detallan, afectarán “principalmente al tercio este peninsular y Baleares desde las últimas hora de este miércoles 8 y, al menos, hasta el domingo 12, siendo a priori la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante.

Valencia, otra vez en alerta por una DANA

Los chubascos, avisa la AEMET, “pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado”; un pronóstico que eleva especialmente la preocupación en Valencia, Cuenca y otras zonas que, cerca de cumplir un año desde la trágica DANA del 29 de octubre del pasado año, y cuando aún no se han recuperado de su impacto, temen nuevos episodios que ahonden en lo ocurrido.

Al igual que la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha también permanece entre avisos naranjas y amarillos, entre advertencias de efectos que “potencialmente”, podrían “producir daños graves”, en palabras de la AEMET.

De Valencia y Castilla-La Mancha a Baleares, Murcia, Cataluña y parte de Andalucía

Desde primera hora del jueves 9, se espera que los chubascos y las fuertes lluvias se extiendan además a zonas litorales de Cataluña, el resto de la Comunidad Valenciana y también, a lo largo del día, a Ibiza, Formentera, Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha. Todo ello sin descartarlos en otras zonas de Castila-La Mancha, el interior de Cataluña y el sistema Central.

“Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte de manera más probable en el entorno del cabo de la Nao”, avisa la AEMET.

La inestabilidad por la DANA Alice seguirá el viernes y el fin de semana en distintos puntos

De igual modo, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, el viernes 10 “los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión, quedando reducidos al sudeste peninsular, aunque sin descartar que alcancen el resto de Alborán y Baleares, siendo los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos las zonas donde se alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte”.

Además, señalan, se espera que el fin de semana “continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, aunque perdiendo intensidad el domingo, con los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares”.

Con todo, advierten al mismo tiempo de que “existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada”. Por todo ello, insisten: “Se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días”.