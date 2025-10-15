Claudia Barraso 15 OCT 2025 - 05:00h.

Andalucía podrá volver a disfrutar de otro veranillo de San Miguel con temperaturas máximas que superarán los 30 grados

Trenes de DANAS, la nueva normalidad meteorológica en España por dos cambios en la atmósfera

Los cielos soleados en la mitad sur peninsular predominan este miércoles con temperaturas suaves que permanecerán incluso durante la jornada del jueves. Rosemary Alker explica desde el plató de Informativos Telecinco la previsión para las próximas horas.

"Seguimos hablando de algunas lluvias a orillas del Mediterráneo. Durante la jornada del martes hemos visto fuertes tormentas en zonas del nordeste, pero este miércoles van remitiendo poco a poco y tan solo veremos algunas lluvias residuales ancladas en la mitad de este peninsular con muchas nubes en la mayor parte del país y con nieblas que sobre todo se van a formar".

"En zonas de interior, así que mucha precaución si van a coger el coche a primeras horas de la jornada porque podrán ser un poquito más densas en zonas de la mitad este peninsular, al igual que en el norte. En cuanto al estado de los cielos seguimos con chubascos débiles en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y en Baleares, sobre todo durante la segunda mitad del día y por la tarde crecerán algunas tormentas en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica".

Temperaturas máximas de hasta 30 grados

En el resto de España seguiremos con algunas nubes en el firmamento y con temperaturas que de momento se mantienen en prácticamente muchos cambios, pero van a ser muy suaves por encima de la marca de los 25° en el centro y en el sur del país, incluso rebasando los 30 en Andalucía, aunque por la mañana seguiremos pasando frío en zonas de interior de Castilla y León, en Castilla La Mancha o incluso en puntos de la capital".

"De cara al jueves, nuevamente vuelve la inestabilidad en forma de tormentas durante la segunda mitad del día. En zonas del centro y del este del país, precaución sobre todo al sur de la ibérica y en puntos de la bética, porque por aquí podrá llover con fuerza y hablando de tormentas". En cuanto a ese alejamiento de la borrasca 'Alice', zonas de como Tarragona van recuperando la normalidad, las escuelas de las comarcas más afectadas han anunciado que abren por fin sus puertas.