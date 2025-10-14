Nuestro meteorólogo Eduardo Abión explica el origen y las causas de la sucesión de estos fenómenos que azotan a nuestro país

La Aemet mantiene activos los avisos en el archipiélago balear: más de 50 litros por metro cuadrado

España está asistiendo en los últimos tiempos a un ciclo de tormentas y lluvias intensas de manera constante, una situación ante la que existe el temor de que pueda convertirse en una ‘nueva normalidad’, tal como informa en el vídeo Eduardo Abión, que afirma que esto “va a seguir así”.

“Es la nueva normalidad a la que tenemos que hacer frente y es principalmente por dos factores”, señala, desgranando las causas que se encuentran tras estos temporales que tanos estragos están causando.

Las causas de la sucesión de danas en España

En primer lugar, el primer factor “lo vemos en capas altas de la atmósfera” y “se trata de la corriente en chorro polar”.

“Podemos observar este viento en capaz altas y cómo cada vez está más meandrizado, con más curvas, lo que significa que tenemos entradas de aire frío en nuestras latitudes con más recurrencia, y finalmente formación de danas estos meses”, explica.

En segundo lugar, el otro gran factor para la situación que estamos atravesando se encuentra “en la temperatura del mar”, y “del Mar Mediterráneo, en este caso”.

Actualmente, detalla Abión, está en torno a unos “22 – 24 grados”, es decir, “dos o tres grados más de lo que sería normal en octubre”, lo que supone “más evaporación en capas bajas”, es decir, “ en definitiva, más combustible para que estas tormentas y estas lluvias torrenciales sean más numerosas”.

La predicción meteorológica de la AEMET hasta el fin de semana

En cuanto a los pronósticos más inmediatos, tras el paso de la DANA Alice, y una vez desactivado el aviso especial, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su previsión advirtiendo que muchos puntos de España seguirán, no obstante, sin librarse de los chubascos.

Mientras hoy en el nordeste peninsular y Baleares persisten las lluvias intensas, que pueden estar acompañadas de tormentas, para el miércoles también se esperan chubascos en el archipiélago balear, mientras de jueves a sábado llegarán a Canarias y serán probables en el interior peninsular. El domingo, por su parte, las lluvias se pronostican en puntos de la mitad norte peninsular.

Profundizando en la predicción, y según han detallado, las tormentas en el este peninsular y Baleares continuarán hasta el miércoles debido al viento húmedo de levante y a “un anticiclón en las islas británicas que bloquea el paso de borrascas hacia Europa y env�ía aire frío en niveles altos a España por su flanco sur”.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente agradable, con máximas “más propias del mes de septiembre”. Bajarán el sábado en Galicia, y el domingo en el resto de la mitad norte peninsular.