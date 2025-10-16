Claudia Barraso 16 OCT 2025 - 05:00h.

El centro, sur y este peninsular están en el punto de mira por las borrascas relativas que irán acompañadas de chubascos en la mayor parte del territorio

Andalucía vuelve a disfrutar otro veranillo de San Miguel: rebasan los 30 grados de máxima

Compartir







La DANA 'Alice' ya es historia, pero muchas localidades siguen recuperándose de los graves destrozos que causó en algunas partes. El sol ha salido esta semana para traer más calma. Las temperaturas también han subido en la mayor parte del territorio. Rosemary Alker explica desde el plató de Informativos Telecinco las previsiones para este jueves 16 de octubre.

"Remiten las tormentas en el archipiélago balear para dar paso a jornadas soleadas y con máximas que hoy han rebasado los 27 grados a la sombra. Sin embargo, durante las próximas jornadas seguiremos hablando de inestabilidad, esta vez con un concepto nuevo. Son las borrascas relativas, que son muy propias del otoño y de la primavera. Son borrascas más pequeñitas que las de invierno".

PUEDE INTERESARTE Trenes de DANAS, la nueva normalidad meteorológica en España por dos cambios en la atmósfera

"La inestabilidad será la protagonista de este jueves, haciendo puedan crecer algunas tormentas en zonas de la península y es lo que va a pasar en las próximas horas. Además, las mínimas van a seguir siendo frías. En el norte del país tendremos vientos de componente este y por lo tanto se limpian los cielos por allí. Tendremos cielos plenamente despejados. Ahora bien, en el resto de España también amaneceremos con sol, pero por la tarde se adentra esta pequeña baja relativa por el sur peninsular hacia el este peninsular que va a dejar tras de sí tormentas que ni mucho menos serán tan virulentas como las que hemos visto con la DANA.

Preocupación en el centro, sur y este del país

"Aún así, precaución en el centro, sur y este del país, porque veremos algunas lluvias acompañadas también y puede que de algo de granizo. Temperaturas que se mantienen sin prácticamente muchos cambios seguirán siendo muy suaves en el centro y sur del país y tan solo seguiremos pasando frío a primeras horas del día, con mínimas que se mantienen por debajo de la marca de los 10° en zonas de interior de Castilla y León".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos en el que ha establecido la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte de Valencia, que pueden ir acompañadas de granizo, para este jueves. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio comenzará sobre las 14.00 horas de este jueves y, en principio, se prolongará hasta las 21:59 horas.

Aemet señala que, en el interior norte de Valencia, se esperan que la precipitación acumulada en una hora sea de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) y tormentas acompañadas de posible granizo. Asimismo, la agencia meteorológica ha avanzado que en los próximos días habrá tormentas en el interior por la tarde, que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el interior de la mitad norte. Además, ha agregado que este miércoles ya se han registrado chubascos dispersos de corta duración en el norte de Alicante y por zonas del interior norte de Valencia y del interior de Castellón.