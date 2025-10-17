Galicia, marcada por el sol y las temperaturas atípicamente altas

Claudia Barraso 17 OCT 2025 - 05:00h.

Este viernes predomina el sol y las temperaturas altas aunque atípicas en zonas del norte como Galicia

Preocupación en el centro del país: las borrascas relativas otoñales hacen sonar las alarmas

Los cielos nublados comienzan a despejarse y durante la próximas horas volverá a salir el sol y las temperaturas mejorarán en zonas como Galicia. Rosemary Alker explica desde el plató de Informativos Telecinco las previsiones para este viernes.

"Tenemos por delante otra jornada marcada por el sol en la mayor parte de Galicia y también a orillas del Cantábrico. Sin embargo, de cara al sábado cambia el tiempo en todas estas regiones. Seguiremos viendo algunas lluvias de carácter débil en el centro peninsular y volverán a crecer tormentas en puntos del este del país. Las temperaturas de momento se mantienen sin prácticamente muchos cambios. Siguen siendo atípicas, por encima de lo habitual en la mayor parte del país.

"En cuanto al estado de los cielos para mañana, sol garantizado en la mitad norte del país, con algunas brumas a primeras horas de la jornada. Y lo más importante, las tormentas que crecerán a la tarde. Serán algo más fuertes en puntos de la Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Castellón, también al sur de Aragón y al este de Castilla La Mancha. Lluvias débiles en el centro del país y también en puntos de Baleares".

Cambios de cara al fin de semana

"En el resto de España veremos algunas nubes medias y altas de muy poquita importancia y temperaturas que de momento se mantienen sin prácticamente muchos cambios por encima de los 20° en la mayor parte del país. Cuando lo normal es rondar los 18 grados por esas fechas y además, a primeras horas de la jornada seguiremos amaneciendo con algo de frío".

"De cara al fin de semana, por fin tendremos tiempo más propio del otoño. Se adentra un frente de cara al sábado que dejará lluvias por la tarde noche en Galicia y muchas nubes, además de alguna tormenta puntual en el Mediterráneo. Y de cara al domingo veremos lluvias también cruzando de oeste a este la mayor parte del país, con un ligero descenso de las temperaturas. En el resto de España veremos nubes medias y altas y sobre todo".