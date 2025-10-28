El huracán Melissa deja tres muertos en Jamaica: la población se prepara para vientos de 300 km/h

Laura Sólvez Esperanza Buitrago 28 OCT 2025 - 07:54h.

El peor huracán del siglo se espera que toque tierra en Jamaica con categoría 5

El Gobierno jamaicano avisa de que las infraestructuras del país no están preparadas para vientos de esa magnitud

Alerta máxima en Jamaica ante la llegada inminente de Melissa, al que llaman ya el huracán del siglo por la fuerza de sus vientos y por lo lento que avanza. Eso le da más más tiempo para arrasar cada lugar por el que pasa. En la isla se prevé que sople con más 300 kilómetros por hora, una auténtica locura que amenaza además, con inundaciones devastadoras. Ya hay tres muertos.

Aunque aún Melissa no ha tocado tierra sus efectos ya se notan. Consecuencia del peor huracán en mucho tiempo ya han muerto tres personas y otras 13 han resultado heridas.

El ministro de Salud, Christopher Tufton, ha precisado que las tres muertes han tenido relación directa con árboles, según ha recogido el diario 'Jamaica Observer'.

Según ha relatado Tufton, un trabajador sanitario ha muerto en St Elizabeth cuando llevaba a cabo operaciones de prevención antes de la llegada del huracán. Tras ser trasladado en helicóptero al hospital universitario de West Indies, ha fallecido a causa de sus lesiones.

Asimismo, otra persona ha muerto víctima de otro árbol caído en la localidad de Hanover, mientras que un hombre ha sido electrocutado cuando talaba árboles.

El ministro de Salud ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha instado a la población a "extremar la precaución". "Si necesitan ayuda, pídanla, pero tengan cuidado de protegerse durante la preparación, porque ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas" perdidas, ha lamentado.

Órdenes de evacuación

El Gobierno ha avisado de que su infraestructura no está preparada para vientos de esa magnitud y ha ordenado evacuar las zonas más vulnerables en Kingston, donde ya hay miles de personas desplazadas a contrarreloj bajo una amenaza inminente.

El Gobierno ha establecido 900 refugios para los jamaicanos. El primer ministro, Andrew Holness, ha asegurado que el Equipo de Respuesta a Desastres (DART, por sus siglas en inglés) de las Fuerzas Armadas está preparado para brindar la asistencia necesaria tras el huracán, incluyendo labores de socorro, recuperación y reconstrucción.

"Estamos tan preparados como podemos", ha subrayado, aunque ha reconocido que "todavía hay margen de mejora". Con todo, el mandatario ha destacado que todos los recursos del DART "serán utilizados para el bien nacional" ante el impacto del huracán 'Melissa', "que podría causar una disrupción significativa".

El director del centro nacional de huracanes de Estados Unidos, Michael Brennan, ha advertido que se esperan inundaciones repentinas, catastróficas y potencialmente mortales. En algunos casos se prevén que el huracán de categoría cinco deje acumulaciones de agua de hasta 4 metros, es decir, que cubra completamente las viviendas.

Los peor del huracán Melissa, dicen los expertos, es su lento desplazamiento que permite que la tormenta caiga en una misma zona durante un período de tiempo prolongado, alcanzando hasta 700 litros por metro cuadrado y vientos de casi 300 km/h.

El huracán Melissa a vista de avión ‘cazahuracanes’

Aviones ‘cazahuracanes’ han logrado captar la impresionante imagen del interior del huracán Melissa. Rodeado por extensas paredes de nubes, el enorme ojo del huracán amenaza con arrastrar el mar hasta el interior de la isla.

Se espera en Jamaica un nivel de destrucción nunca visto.

Tras pasar por Jamaica, el huracán Melissa impactará después en Cuba y las Bahamas, donde las autoridades también están ya evacuando a medio millón de personas.