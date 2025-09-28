¿Qué zonas recorrerá la borrasca extratropical?

La Aemet emite un aviso especial por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectarán al sur y este peninsular

El huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical: activan los avisos por lluvias muy fuertes en varias comunidades

Los restos del exhuracán 'Gabrielle', convertido ahora en borrasca extratropical, dejarán este domingo lluvias y tormentas en varias comunidades autónomas, concretamente, en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Entre los fenómenos significativos, en el este peninsular irán con tormenta y podrán alcanzar intensidades localmente "muy fuertes", a la par que se producirán descensos notables de las temperaturas máximas en interiores de la vertiente atlántica sur.

La Aemet emitió ayer un aviso especial por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, fruto de la borrasca procedente del exhuracán 'Gabrielle'. Aemet puso especial interés en la vertiente mediterránea, donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.