Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical: la Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales y por peligro extraordinario
La Aemet emite un aviso especial por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectarán al sur y este peninsular
El huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical: activan los avisos por lluvias muy fuertes en varias comunidades
Los restos del exhuracán 'Gabrielle', convertido ahora en borrasca extratropical, dejarán este domingo lluvias y tormentas en varias comunidades autónomas, concretamente, en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Entre los fenómenos significativos, en el este peninsular irán con tormenta y podrán alcanzar intensidades localmente "muy fuertes", a la par que se producirán descensos notables de las temperaturas máximas en interiores de la vertiente atlántica sur.
La Aemet emitió ayer un aviso especial por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, fruto de la borrasca procedente del exhuracán 'Gabrielle'. Aemet puso especial interés en la vertiente mediterránea, donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.
Momentos clave
¿Qué zonas recorrerá la borrasca extratropical?
El exhuracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, recorrerá el suroeste peninsular y predominarán cielos nubosos o cubiertos en la península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.
Valencia cancela las clases este lunes
Valencia cancela las clases este lunes por las fuertes lluvias en las pedanías afectadas por la DANA y en zonas inundablesIr a la noticia
Avisos amarillos por lluvia de 15 litros por metro cuadrado en las sierras de Córdoba, Huelva y Sevilla
La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado los avisos meteorológicos en Andalucía y lo ha catalogado en amarillo por una previsión de lluvia que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en las sierras de Córdoba, Huelva y Sevilla, que localiza entre las 12 de la mañana y las 00.00 horas.
Con una probabilidad compartida por las tres provincias de entre un 40 y un 70%, la Aemet señala que en los tres casos se prevén una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en el espacio de una hora. Advierte que "las lluvias pueden ser persistentes" y, por ello, no descarta "acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado en seis horas", aviso que concreta para la sierra y Valle de los Pedroches en la provincia de Córdoba, en Aracena (Huelva) y la Sierra Norte de Sevilla.
Salvador Illa pide "máxima precaución" por la borrasca extratropical
Salvador Illa pide "máxima precaución" ante el aviso por fuertes lluvias en Cataluña
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido"máxima precaución" ante el aviso por fuertes lluvias activo para este domingo en Cataluña.Ir a la noticia
La previsión de lluvia obliga a suspender el Rastro Literario de Toledo
La Asociación Cultural Libros Viven, entidad organizadora del Rastro Literario de Toledo, ha informado que la edición prevista para este domingo, 28 de septiembre, queda suspendida debido a la alta probabilidad de lluvia durante todo el horario del evento.
"El Rastro Literario trabaja con libros, un material muy sensible a la humedad, y parte de las actividades se desarrollan en el Salón Rico, un espacio patrimonial que debemos preservar. Además, debemos mirar también por la seguridad y el bienestar de todas las personas participantes y asistentes, evitando riesgos derivados de la climatología adversa", señalan en un comunicado, en el que aseguran haber tomado esta decisión "actuando con la máxima responsabilidad".
Avisos naranja por riesgo de lluvias hasta 80 litros en 4 horas en centro y sur de Huesca, ribera del Ebro y Bajo Aragón
Los restos del exhuracán 'Gabrielle', convertido ahora en borrasca extratropical, dejarán este domingo lluvias y tormentas en buena parte de Aragón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel naranja por fuertes lluvias que pueden dejar 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 80 litros por metro cuadrado en tres o cuatro horas en el centro y sur de Huesca, ribera del Ebro en Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel.
Los avisos se activan a partir de las 15.00 horas y se prolongan hasta la medianoche, en una jornada de inestabilidad en el que el resto de Aragón aparece cubierto de avisos de nivel amarillo ante la probabilidad (40-70%) de que se registren precipitaciones de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado.
Castilla-La Mancha activa el Meteocam en fase de alerta para las provincias de Albacete y Cuenca
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 17.00 horas de este domingo, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete y Cuenca.
La activación de este plan se ha decretado tras los avisos elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de nivel naranja por fuertes lluvias, en las comarcas de La Mancha y la de Hellín y Almansa, en Albacete y La Mancha y Serranía conquense, en la provincia de Cuenca. Además, en las mismas comarcas se ha emitido aviso amarillo por tormentas. Avisos con predicción de inicio a las 18.00 horas.
Valencia suspende la actividad lectiva este lunes por lluvia en pedanías afectadas por la dana y zonas inundables
El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas para este lunes en toda la provincia y ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables.
En concreto, los centros educativos en zonas inundables que este lunes no tendrán clase son CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet-Beniferri), CEIP José Senent (Masarrochos), IES Isabel de Villena (València), CEIP Vicente Blasco Ibáñez (València), Escola Privada de Música de El Palmar (El Palmar), Escola Privada de Música Agrupació Musical (Masarrochos), Centre Estranger Valencia Montessori School (València), según ha detallado el consistorio en un comunicado.
Las escuelas que que cancelan su actividad lectiva en las pedanías son Centre Privat Nuestra Señora del Rosario (València), CEIP Forn d'Alcedo (Horno De Alcedo), CEIP Padre Manjón (València), Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral) CEIP Castellar- Oliveral (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre (València), Centre Privat FP Cffolgado València CEE PÚB. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral), Escola Privada de Música Sedajazz (València).