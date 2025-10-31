Claudia Barraso 31 OCT 2025 - 06:00h.

Un nuevo frente deja en alerta a las costas gallegas: las rachas de viento superarán los 80 km/h y las olas alcanzarán los cuatro metros

Un nuevo frente a la vista nos deja este viernes 31 de octubre lluvias muy intensas, sobre todo en las costas gallegas, con rachas de viento que ya están superando los 80 km/h y olas que también rebasan los cuatro metros de altura. Rosemary Alker comenta la previsión de las próximas horas de esta jornada desde el plató de Informativos Telecinco.

"Es un frente muy activo asociado a una profunda borrasca que se dirige hacia Reino Unido. Cruzará el país de oeste a este de cara al fin de semana. Para hoy sobre todo, veremos lluvias algo más intensas en las costas de Galicia y además seguiremos viendo muchas nubes en la mayor parte de la península. Lo más importante lo encontramos en forma de viento y oleaje en zonas del noroeste peninsular".

"Especial precaución porque las olas superan ya los cinco metros de altura, incluso algo más grandes, también con viento que podría rebasar los 100 km/h y sobre todo en zonas de montaña. En León, mucha precaución por aquí si van a coger el coche, porque también esperamos rachas que puedan rebasar los 80 km/h y todo debido a un frente muy activo que también dejará lluvias en Galicia, al oeste de Asturias, Castilla y León y de manera más debilitada al oeste de Andalucía".

De cara al fin de semana

"Sin embargo, en el resto de la península tenemos muchas nubes, salvo a orillas del Mediterráneo y en zonas del nordeste, donde por aquí seguimos con cielos plenamente despejados durante la primera mitad del día. También en ambos archipiélagos hablamos de cielos casi despejados y temperaturas que son un poquito más suaves en zonas de interior con máximas que están por debajo de la marca de los 20°".

"De cara al fin de semana se frente cruzará de oeste a este la mayor parte del país. De cara al sábado dejará lluvias generalizadas en la mayor parte de España con viento intenso también en muchos puntos. De la península y de cara al domingo, esas lluvias poco a poco irán remitiendo, ahora bien, con un descenso de las temperaturas".