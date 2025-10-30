Alberto Rosa 30 OCT 2025 - 05:00h.

Precipitaciones, oleaje, tormentas y viento activarán este jueves los avisos en un total de seis provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Extremadura, en aviso naranja por lluvias este miércoles: se esperan hasta 80 litros en 12 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias, fenómenos costeros y vientos en Galicia, donde se esperan rachas de viento de 80 km/h y olas de hasta seis metros. La meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker, explica la previsión para el día de hoy.

"Hoy seguiremos viendo lluvias a orillas del Mediterráneo y se adentra otro frente muy activo por las costas de Galicia. Eso hará que además tengamos mucho viento en la fachada atlántica gallega, concretamente rachas que fácilmente van a rebasar los 80 km/h y, por lo tanto, podríamos ver olas de entre cinco y seis metros de altura. Además, seguiremos con lluvias residuales que irán a menos en zonas de la mitad este del país. No se descarta alguna tormenta durante la tarde en zonas del este de Castilla La Mancha y en puntos de la región de Murcia", ha explicado.

También se esperan lluvias de carácter débil en ambos archipiélagos, "aunque al norte de la isla de La Palma esas lluvias podrán ser algo más fuertes". En cuanto a las temperaturas, estas estarán por debajo de la marca de los 20 grados en muchos puntos del centro peninsular.

Mientras, en Canarias se prevén intervalos nubosos con algunas precipitaciones en las medianías de las islas montañosas. Asimismo, habrá posibles brumas y nieblas en Castilla y León y en otras zonas del interior.

En cuanto a las temperaturas máximas, se producirán descensos por el oeste, así como en el interior sureste y litoral sur de Valencia y norte de Alicante, mientras que habrá ascensos en el centro y suroeste de la Península y Pirineos. Respecto a las mínimas, estarán en descenso por el oeste y ascensos en el nordeste. En Canarias se esperan ligeros descensos.

Por otra parte, los vientos serán de componente oeste en casi toda la Península, excepto en las costas del Atlántico, con vientos que serán de componente sur en Galicia y de componente este en el Cantábrico oriental y Cataluña. Asimismo, en el Golfo de Cádiz, Alborán y Palos serán de oeste, de moderados a fuertes.