Juanma Moreno pide "máxima prudencia" y atención a los mensajes de Emergencias ante las lluvias

Desde primera hora de este miércoles, la costa onubense sufre fuertes precipitaciones que se están trasladando al interior de la provincia de Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha activado el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias en la provincia de Huelva, donde los ciudadanos están recibiendo en sus móviles un aviso de alerta pidiendo que extremen la prudencia y eviten desplazamientos innecesarios.

El aviso de EsAlert lo han recibido primero los habitantes de los municipios del litoral onubense y posteriormente los de las comarcas del Andévalo y el Condado.

El aviso rojo en el litoral de Huelva, por lluvias que pueden dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en el entorno de Ayamonte, estará activo en principio hasta las 14.00 horas.

