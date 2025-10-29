Alerta roja de la Aemet por lluvias en Huelva, en directo: una manga marina causa importantes destrozos en Isla Cristina
Desde primera hora de este miércoles, la costa onubense sufre fuertes precipitaciones que se están trasladando al interior de la provincia de Huelva
La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha activado el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias en la provincia de Huelva, donde los ciudadanos están recibiendo en sus móviles un aviso de alerta pidiendo que extremen la prudencia y eviten desplazamientos innecesarios.
El aviso de EsAlert lo han recibido primero los habitantes de los municipios del litoral onubense y posteriormente los de las comarcas del Andévalo y el Condado.
El aviso rojo en el litoral de Huelva, por lluvias que pueden dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en el entorno de Ayamonte, estará activo en principio hasta las 14.00 horas.
La ciudadanía también ha recibido vía móvil un mensaje alertando de la activación del nivel rojo y llamando a la precaución.
Juanma Moreno pide "máxima prudencia" y atención a los mensajes de Emergencias ante las lluvias
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles a los ciudadanos "máxima prudencia" y que presten atención a los mensajes e indicaciones de los servicios de Emergencias ante las fuertes lluvias que se están produciendo en el oeste de la comunidad, especialmente en la provincia de Huelva.
El presidente ha recordado que poco después de las diez de la mañana los residentes de los municipios costeros han recibido un mensaje de alerta de carácter "preventivo" para que eviten en la medida de lo posible los desplazamientos innecesarios.
"Que no se utilicen rutas de cotas bajas, como afluentes o riachuelos, que aunque puedan estar secos pueden llevar mucha agua en cuestión de minutos y arrastrar vehículos", ha dicho Moreno, quien ha pedido que se tenga en cuenta "la posibilidad de inundaciones".
Ha indicado que desde el primer momento las distintas consejerías, la Delegación del Gobierno y la propia Aemet están trabajando "en estrecho contacto" y que él mismo ha intercambiado mensajes con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para "tomar las decisiones que sean necesarias".
Moreno ha añadido que en este momento se encuentra reunido el equipo de análisis y valoración de riesgos y ha insistido en pedir "máxima prudencia, prevención y atención a las indicaciones de los servicios de Emergencia".
Isla Cristina, Huelva, registra numerosas incidencias por el paso de una manga marina
El municipio de Isla Cristina (Huelva) ha registrado numerosas incidencias debido al paso de una manga marina durante la mañana de este miércoles que ha provocado muros y árboles caídos e inundaciones de calles y viviendas.
Así lo ha confirmado el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, durante una intervención en la radio municipal, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que a partir de las 08,00 horas se ha producido "un aumento de las lluvias que ha ido a acompañada por una manga marina, que ha provocado numerosas incidencias".
Así, ha señalado que se activó el plan de emergencia y está en permanente contacto con la Delegación de la Junta, además de "todo el personas del Ayuntamiento trabajando". Así, ha recordado que hace justo un año Isla Cristina fue afectada por otra manga marina.