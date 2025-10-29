Alberto Rosa 29 OCT 2025 - 06:01h.

La Aemet ha activado para hoy avisos naranjas por precipitaciones en que afectarán a toda la comunidad autónoma de Extremadura

Una sucesión de frentes llega a España este martes: precaución en Galicia por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por lluvia, viento y tormentas que afectarán a toda la comunidad autónoma de Extremadura hoy miércoles, 29 de octubre, con precipitaciones acumuladas que pueden superar los 80 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en muchos puntos de la geografía regional.

El meteorólogo de Mediaset, Eduardo Abión explica la previsión para hoy. "Vamos a seguir con una situación meteorológica adversa durante estos próximos días, con la llegada de los denominados vientos ábregos, vientos de componente suroeste de largo recorrido por el Atlántico que vienen cargados de humedad y que dejan precipitaciones", explica Abión.

"Lluvias que también están garantizadas para las próximas horas. Esta próxima madrugada, las lluvias que teníamos en puntos del oeste del país se van a ir extendiendo. Puntos del centro y mañana nos espera de nuevo una jornada de mucha lluvia. Pueden ser persistentes y ir acompañadas incluso de tormentas, sobre todo hacia el oeste de Andalucía, Extremadura, al sur de Castilla y León. Lluvias moderadas también en el centro del país y mañana esas lluvias se van a extender también incluso a puntos del Mediterráneo, del archipiélago balear e incluso de forma más débil a la zona del Cantábrico".

Además, hoy también será una jornada de paraguas en las Islas Canarias. "Precaución por vientos de suroeste, sobre todo en las costas de Huelva, ya que pueden soplar con rachas bastante intensas y todo ello con unas temperaturas que seguirán siendo bajas debido a las precipitaciones", ha añadido el meteorólogo.

Avisos en 16 provincias

En España, la lluvia, el viento, las tormentas y el oleaje activan este miércoles los avisos en un total de 16 provincias, con cuatro de ellas en nivel naranja (importante) por precipitaciones acumuladas en 12 horas de 80 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán con nivel naranja por lluvias Badajoz, Cáceres, Huelva y Sevilla, con acumulados de 80 l/m2 en Huelva (Aracena y Andévalo y Condado) y en Sevilla (Sierra norte de Sevilla).

El resto de provincias con avisos por precipitaciones serán Ceuta, Barcelona, Girona, Tarragona, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga. Además, Ceuta, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla tendrán avisos por tormentas. La AEMET ha indicado que no se descarta la formación de tornados o trombas marinas.