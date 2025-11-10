La Aemet prevé para este lunes 10 de noviembre cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste

Las precipitaciones que dejará el paso de un frente atlántico serán más abundantes en el oeste de Galicia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes 10 de noviembre cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste, con alguna precipitación en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. En el resto de la Península y Baleares intervalos nubosos, con apertura de claros en el este y el sur

Las precipitaciones que dejará el paso de un frente atlántico serán más abundantes en el oeste de Galicia, y podrían afectar además, aunque con baja probabilidad, a otros puntos del Cantábrico y Castilla y León, así como a La Rioja, norte de Extremadura y Sistema Central.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios

En el resto de la Península y Baleares se prevén intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, con apertura de claros en el este y sur.

También se esperan intervalos de nubes bajas matinales, con probables bancos de niebla en depresiones del noreste, Melilla y el Estrecho, que pueden producirse además en montañas del noroeste. Probables brumas matinales frontales en el oeste de Galicia.

En Canarias intervalos de nubosidad baja en el norte de las islas de mayor relieve, con probables precipitaciones débiles, y poco nuboso en el resto.

Las temperaturas máximas seguirán con pocos cambios, aunque con predominio de los aumentos en el Cantábrico y tercio este peninsular.

Las mínimas irán en aumento en la mayor parte de la Península, salvo pocos cambios en el este peninsular, Baleares y bajo Guadalquivir y descensos en el Ebro y en litorales catalanes, con probables ascensos, que serán localmente notables, en zonas del sureste de Galicia y oeste de Asturias.

En Canarias ligeros descensos. Heladas localmente moderadas en el Pirineo, pudiendo afectar de forma dispersa a otras montañas del centro este.

Predominarán los vientos de componente oeste y sur en la Península y Baleares, con predominio de la componente norte en el golfo de Cádiz al principio.

Serán moderados en litorales mediterráneos y, durante la primera parte del día, en litorales del País Vasco; también se esperan moderados en el norte de Galicia y oeste de Asturias, con probables intervalos de fuerte en sus costas.

Flojo en general en el resto con intervalos de moderado en áreas de montaña de la mitad norte. Alisio moderado en Canarias.