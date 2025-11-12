Rosemary Alker cuenta todos los detalles de las auroras boreales en España y hasta cuándo podremos verlas en el cielo

El motivo por el que desde España, que se encuentra a una latitud más baja, se pueden ver auroras boreales

Compartir







Las auroras boreales suele ser un fenómeno que suele verse en los países del norte de Europa o en zonas más próximas a los polos. Sin embargo, una tormenta solar ha provocado que este efecto pueda ser visible a latitudes más bajas, viéndose desde la mayoría de los puntos de España .

En concreto, se produce una eyección de masa coronal de gran alcance lanzada desde una parte concreta del Sol. Rosemary Alker explica cómo esa potente proyección que llega a la Tierra se transforma en el efecto que los humanos vemos comunmente llamado aurora boreal.

¿Por qué se ven auroras boreales en España?

Rosamary Alker explica durante el directo el motivo por el que desde la gran mayoría del país se han visto auroras boreales: "Lo que ha pasado es que el Sol ha emitido grandes cantidades de energía, eso lo que hace es atravesar el espacio y en cuestión de horas y días llega al campo electromagnético de la Tierra".

El campo electromagnético es "nuestro gran escudo" del planeta y "redirige toda la energía hacia los polos, creando así las preciosas auroras boreales". En cuanto al color o forma del efecto visual, Rosemary añade: "Cuanto más intensa es la aurora boreal, más vividos son los colores".

PUEDE INTERESARTE Una aurora boreal iluminará este viernes los cielos de España: zonas dónde se podrá ver

En España, por ejemplo, las auroras boreales están presentando unos colores algo rojizos, esto se debe a que "estamos en una latitud un poquito más baja y solamente podemos ver aquellos colores que se forman por encima de los 200 kilómetros".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A partir de qué hora y en qué zonas de España se ven las auroras boreales

Las auroras boreales se han visto estos días en Almería, como en el observatorio de Calar Alto, Galicia y en la gran mayoría de la península. Un fenómeno que según Rosemary Alker "vamos a poder seguir viéndola en los próximos días".

"Esta tarde los astrofísicos de la NOA prevén que podamos verlos a partir de las 19:00 horas, si las nubes no lo impiden, en la mayor parte de la península", detalla la perodista. Por último, Rosemary avisa de las lluvias que amenazan a España: "Mucha precaución porque tenemos por delante unas jornadas marcadas por las lluvias en el oeste, pero por las auras boreales en el este".