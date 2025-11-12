Desde el ministerio se trabaja para reforzar las capacidades de vigilancia y alerta temprana

Las auroras boreales se verán en España los próximos días: la ruptura del escudo electromagnético y el motivo de su color rojizo

La tormenta solar dejará un impacto leve en España pero podría provocar fallos en los sistemas de navegación por satélite y alteraciones muy limitadas en comunicaciones por radio de onda corta o alta frecuencia. Pero el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades asegura que las redes habituales de telefonía móvil, internet o radio FM no deberían experimentar afectaciones apreciables.

España no se encuentra entre los países con mayor exposición por su ubicación en latitudes medias. Al estar alejada de las regiones polares se reduce significativamente la intensidad de los efectos previstos sobre el territorio nacional. Y por eso no se anticipan daños relevantes ni interrupciones significativas en infraestructuras críticas españolas, según ‘Europa Press’.

Los efectos en España serán limitados

Los satélites gestionados por España o que prestan servicios esenciales al país no sufrirán efectos relevantes. En algunos casos podrían activarse protocolos automáticos de seguridad o detectarse errores transitorios, sin impacto real en la continuidad del servicio.

El ministerio prevé que los efectos en España serán limitados pese a ser la tormenta solar más intensa de los últimos años. Así, resaltan que no hay “consecuencias graves para la población ni para el funcionamiento de los sistemas tecnológicos nacionales”.

Se reforzarán las capacidades de vigilancia y la alerta temprana

España, a través de la Agencia Espacial Española (AEE) en coordinación con la Agencia Espacial Europea (ESA), está realizando un seguimiento detallado de la evolución de esta tormenta. Y desde el ministerio se trabaja para reforzar las capacidades de vigilancia y alerta temprana: “En un ciclo solar cada vez más activo, disponer de información anticipada resulta esencial para proteger infraestructuras críticas y reducir los riesgos tecnológicos”.

Entre el 11 y 12 de noviembre de 2025 se registró un episodio de clima espacial inusualmente intenso. El jueves por la mañana, el Sol emitió una fulguración solar de clase X5.1, una de las más potentes de los últimos años, acompañada de una eyección de masa coronal (CME), una enorme nube de plasma lanzada hacia el espacio.

Hubo otras dos que provocaron cortes temporales en la radio

Esta se sumó a otras dos CME previas, generadas los días 7 y 9 de noviembre, que también alcanzaron la Tierra el día 11. Los efectos han sido cortes temporales en las comunicaciones de radio de alta frecuencia en zonas iluminadas del planeta debido a la intensa radiación solar, con interrupciones detectadas, por ejemplo, en África.

La fulguración liberó una lluvia de partículas solares de alta energía, dando lugar a una tormenta de radiación que aún continúa. Aunque estas partículas no suponen un riesgo biológico directo en superficie, sí pueden afectar a satélites y sistemas electrónicos en el espacio.