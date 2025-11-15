Alerta roja en Huelva por la borrasca 'Claudia', en directo: calles anegadas, tejados y árboles caídos y un barranco desbordado
El consejero de Sanidad ha pedido prudencia y precaución en Andalucía ante los avisos por lluvia
Inundaciones en Nerva, Huelva, tras desbordarse el barranco de Santa María por el temporal
HuelvaEl consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado este sábado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el riesgo de Inundaciones, en la provincia de Huelva debido al número elevado de incidencias registradas por el paso de la borrasca 'Claudia' A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el consejero ha pedido prudencia y precaución en Andalucía ante los avisos por lluvia y viento que ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por lo que ha insistido a la población en que se sigan las indicaciones del 112.
En cuanto a las incidencias registradas, un barranco se ha desbordado este sábado en la localidad de Nerva (Huelva) debido a las fuertes precipitaciones que están irrumpiendo en la provincia durante esta jornada, donde la Aemet ha activado el aviso naranja.
196 incidencias gestionadas por el 112
Hasta las primeras horas de esta mañana la provincia de Huelva llevaba acumuladas 196 incidencias gestionadas por el 112 desde el comienzo del paso de la borrasca Claudia; en el conjunto de la comunidad se elevaban hasta las 620.
En la provincia está activo el aviso naranja por lluvias en las comarcas del Andévalo, Condado y Litoral.
Suspendido el concierto 'Música por Palestina' en Fuenlabrada por la lluvia
El concierto 'Música por Palestina-Voces para la Esperanza' que estaba programado para este sábado en Fuenlabrada (Madrid) ha sido suspendido a causa de las condiciones meteorológicas adversas, por la lluvia.
El evento, de carácter solidario, se iba a celebrar en el recinto ferial de la localidad con la participación de artistas comprometidos con la causa, como Rozalén, Amaral, Viva Suecia, Coque Malla, M-Clan, Iván Ferreiro, Sidecars, Marwán, Rubén Pozo, Fetén Fetén y Travis Birds.
Continúan suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por la borrasca 'Claudia'
Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se mantienen suspendidas este sábado a causa del temporal de viento y lluvia como consecuencia de la borrasca 'Claudia'.
Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio están a disposición del público "servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso".
En concreto, el servicio de la línea B-042 que une Cádiz con El Puerto de Santa María y el servicio respectivo a la línea B-065 entre Cádiz y Rota se mantienen en suspenso durante el sábado 15.
La borrasca Claudia seguirá acomodada en el noroeste peninsular este domingo y aunque tiende a perder intensidad, mantendrá cielos nubosos en gran parte de la Península y Baleares, dejando importantes precipitaciones especialmente en Galicia, Andalucía y Baleares.
Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estima que el mayor volumen de precipitaciones lo recibirá Andalucía, y por ello ha recibido el aviso amarillo por lluvias. En la cuenca del río Genil en Granada y en la costa del Sol se esperan desde 20 y hasta 60 litros/m2, respectivamente, en el último día de la semana. Baleares y la costa gallega podrían ver precipitaciones más débiles entre los 10 y 20 litros/m2, con inestabilidad desde el inicio del día.
Por otro lado, se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio, aunque con un carácter menos abundante que en los últimos días. Se pronostican lluvias de carácter débil en el Cantábrico oriental y mayor parte de la fachada oriental y tercio nordeste peninsular, a excepción de los Pirineos y este de Cataluña donde podría haber chubascos localmente fuertes en las primeras horas del día.
La borrasca Claudia se ceba con Portugal: una anciana muerta y una treintena de heridos, entre ellos cuatro españoles, por un pequeño tornado
Una mujer británica de 85 años ha fallecido y más de unatreintena de personas más han resultado heridas, entre ellascuatro españoles, en la región portuguesa del Algarve debido al temporal provocadopor la depresión 'Claudia', que ha causado fuertes vientos y copiosas lluvias.Ir a la noticia