196 incidencias gestionadas por el 112

Rocío Martín 15 NOV 2025 - 18:58h.

El consejero de Sanidad ha pedido prudencia y precaución en Andalucía ante los avisos por lluvia

Inundaciones en Nerva, Huelva, tras desbordarse el barranco de Santa María por el temporal

Compartir







HuelvaEl consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado este sábado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el riesgo de Inundaciones, en la provincia de Huelva debido al número elevado de incidencias registradas por el paso de la borrasca 'Claudia' A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el consejero ha pedido prudencia y precaución en Andalucía ante los avisos por lluvia y viento que ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por lo que ha insistido a la población en que se sigan las indicaciones del 112.

En cuanto a las incidencias registradas, un barranco se ha desbordado este sábado en la localidad de Nerva (Huelva) debido a las fuertes precipitaciones que están irrumpiendo en la provincia durante esta jornada, donde la Aemet ha activado el aviso naranja.