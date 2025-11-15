Varios ocupantes atrapados en sus vehículos por las inundaciones registradas en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla, han tenido que ser rescatados

Última hora de la borrasca 'Claudia', en directo: calles anegadas, tejados y árboles caídos y un barranco desbordado

SevillaVarios ocupantes de vehículos han sido rescatados este sábado en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) tras quedar atrapados en el Camino de la Ermita de San Benito debido a las intensas inundaciones provocadas por las lluvias. Los servicios operativos desplazados hasta la zona asistieron a las personas afectadas.

Cabe enmarcar que Andalucía ha superado este sábado, 15 de noviembre, las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la borrasca 'Claudia' y desde el inicio este jueves de la misma. En concreto, Sevilla ha registrado durante la jornada 289 incidencias.

Las incidencias registradas en Sevilla por la borrasca Claudia

La mayoría de las mismas se han debido a anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como a balsas de agua en carreteras secundarias.

También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. Estos incidentes han tenido lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros.

Andalucía supera las 900 incidencias por la borrasca 'Claudia'

En total, Andalucía ha superado este sábado, 15 de noviembre, las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la borrasca 'Claudia' y desde el inicio este jueves de la misma.

Entre las incidencias más destacadas durante la jornada se encuentra la anegación de la estación de autobuses de Huelva capital, que ha tenido que desalojarse y permanece cerrada hasta el momento.

También es reseñable una incidencia en el barranco de Santa María en Nerva, donde una fuerte tromba de agua ha generado fuertes escorrentías hacia la población, que ha visto correr el agua por sus calles hasta que el cauce ha conseguido encauzar las precipitaciones.

Según ha informado el 112 a través de su web, la mayoría de afectaciones derivadas de las lluvias se han localizado en Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155).

Cabe enmarcar que a las 17,21 horas de la tarde de este sábado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado el cambio del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante el incremento de incidencias asociadas a las precipitaciones y los avisos naranjas activos en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Así, Huelva ha protagonizado el mayor número de incidencias, especialmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros.

La mayoría de las llamadas alertaban de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.