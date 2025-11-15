Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Inundaciones

Inundaciones en Nerva, Huelva, tras desbordarse el barranco de Santa María por el temporal

Inundación en Nerva
El agua embarrada ha llegado al centro de la localidad onubenseAyto de Nerva
Compartir

HuelvaLa localidad de Nerva (Huelva) está sufriendo inundaciones este 15 de noviembre después de que se haya desbordado el barranco de Santa María por el temporal lluvia y viento.

El agua con barro ha empezado a llegar al centro del municipio a las 16:20 horas, tal y como ha mostrado en un vídeo publicado en redes sociales el propio Ayuntamiento.

En elaboración
Temas