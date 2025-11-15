Iván Sevilla 15 NOV 2025 - 18:32h.

La acumulación de la lluvia caída ha provocado el desbordamiento del barranco este 15 de noviembre

La Aemet mantiene la alerta naranja por lluvias este sábado en Andalucía por la entrada de un nuevo frente

HuelvaLa localidad de Nerva (Huelva) está sufriendo inundaciones este 15 de noviembre después de que se haya desbordado el barranco de Santa María por el temporal lluvia y viento.

El agua con barro ha empezado a llegar al centro del municipio a las 16:20 horas, tal y como ha mostrado en un vídeo publicado en redes sociales el propio Ayuntamiento.