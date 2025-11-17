El lunes 17 de noviembre lega con cielos cubiertos, tormentas en el suroeste y una bajada de temperaturas

El paso de la borrasca Claudia deja 1.400 incidencias en Andalucía

Compartir







La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio con lluvias abundantes y con tormentas en el suroeste peninsular, más fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho, y temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico, Ebro, sur peninsular y Mediterráneo.

Se prevén además precipitaciones en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, y aunque a lo largo del día irán a menos de norte a sur, la entrada de un frente mantendrá la nubosidad y las precipitaciones en la cornisa cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo probable que los chubascos acaben por extenderse al nordeste de Cataluña y norte de Baleares.

La previsión para este lunes 17 de noviembre

En las Canarias, cielos nubosos con probables lluvias dispersas en los nortes de las islas e intervalos nubosos en el resto.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el Cantábrico, valle del Ebro, sur y las zonas mediterráneas, mientras que subirán ligeramente en el extremo noroeste atlántico y en el oeste del sistema Central; Las mínimas bajarán de forma generalizada salvo en Canarias.

El viento soplará de oeste y sur, girando a norte a lo largo del día en la Península y Baleares. En el Estrecho y Alborán se mantendrá el poniente, mientras que serán moderados en el valle del Ebro y en los litorales, con intervalos de fuerte en el Ampurdán, y posibilidad también de rachas intensas en Galicia, Cantábrico y Alborán.

En Canarias predominará el viento moderado del norte.