Última hora de la alerta roja en Huelva por la borrasca 'Claudia'

HuelvaEl delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, ha pedido "precaución y prudencia" a la ciudadanía aunque "la situación haya pasado a nivel verde", y ha concretado que la Junta de Andalucía trabaja para "paliar y ayudar en todo lo posible a Nerva", el municipio onubense afectado especialmente por la situación climatológica acaecida durante la jornada del sábado a causa de la borrasca 'Claudia'.

En un audio emitido a los medios, Correa ha destacado que por parte de la Administración autonómica "ya se ha adjudicado el proyecto constructivo del desvío y encauzamiento del arroyo tributario del río Tinto", lo que provocará que esa zona del barranco "tendrá menos caudal en el futuro" al desviarlo por otro recorrido.

Cortes en la carretera y hundimientos en vías

Por otro lado, el delegado ha insistido tanto al Ayuntamiento de Nerva como al resto de municipios onubenses que activen sus planes de emergencias, ya que "es fundamental para que el dispositivo 112 tenga constancia de las circunstancias que se están dando en cada municipio".

Al hilo, ha afirmado que se encuentran "en coordinación directa con los operativos de emergencia de cada uno de esos municipios", y ha subrayado que, como consecuencia de estas aguas, también se ha producido "un corte importante en la carretera A-476", que ha sufrido un "considerable hundimiento".

Para finalizar, Correa ha pedido "prudencia y precaución" y que "no utilicen los coches si no es necesario" hasta que el nivel de emergencia no baje y no se tengan "suficientes garantías para la ciudadanía".