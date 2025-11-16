El alcalde de Nerva ha confirmado que la situación es ahora de "calma" y ya han podido limpiar el barro de sus calles

Alerta roja en Huelva por la borrasca 'Claudia', en directo: calles anegadas, tejados y árboles caídos y un barranco desbordado

La borrasca Claudia pierde intensidad este domingo, aunque todavía dejará lluvias en amplias zonas del país, más fuertes y persistentes en Alborán, oeste de Galicia, Baleares y en el este de Cataluña. En la localidad onubense de Nerva ha causado importantes destrozos al desbordarse el barranco de Santa María, algo que ya ocurrió en 2019. Su alcalde, José Luis Lozano, lamenta la falta de medios.

Las fuertes lluvias han causado el desbordamiento del barranco de Santa María, uno de los dos que tiene la localidad. Esto ha provocado que numerosos locales, viviendas y calles hayan quedado anegadas.

No obstante, su alcalde, José Luis Lozano, ha confirmado en declaraciones al canal 24 horas que la situación este domingo es de "calma" y han podido ya limpiar el barro de las calles. Aun así, el edil ha mostrado su preocupación por la falta de medios del Ayuntamiento y por la situación del otro barranco de la localidad, el del medio.

La tromba de agua también ha afectado a municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas y a Huelva capital, donde se llegaron a registrar 30 litros por metro cuadrado en una hora. Entre las incidencias más destacadas durante la jornada se encuentra la anegación de la estación de autobuses, que tuvo que desalojarse.

Desde el inicio de la borrasca el jueves hasta el sábado, solo en esta provincia se registraron 319 incidencias. La mayoría de las llamadas han alertado de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

Rescate en el Castilblanco de los Arroyos, Sevilla

En el resto de la comunidad también se han registrado incidencias, un total de 914, desde el jueves. Más allá de Huelva, la mayoría de las afectaciones se han dado en Sevilla (289) y Cádiz (155).

En Sevilla se han gestionado incidencias por anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como por balsas de agua en carreteras secundarias. También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. Estos incidentes han tenido lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros.

Destaca el rescate de los ocupantes de varios vehículos en el Camino de la Ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, que han quedado atrapados en una zona anegada y han tenido que ser asistidos por los servicios operativos.

Fuerte viento en Córdoba

En menor medida, se están gestionando avisos relacionados con el temporal en las provincias de Málaga (68) y Córdoba (66), sobre todo como consecuencia del viento. En Córdoba capital, por ejemplo, se han registrado caída de árboles, postes eléctricos y elementos de fachadas como consecuencia de unas fuertes rachas que han tenido lugar entre las 14,20 y las 14,30 horas.