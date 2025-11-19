Una masa de aire frío pone en alerta los puertos de montaña: se esperan hasta 20 centímetros de nieve en cuestión de horas
En el puerto de Pajares en Asturias hasta 20 centímetros de nieve, alertando con aviso amarillo de la AEMET
Llega la nieve a puntos de interior del País Vasco y Navarra: la AEMET emite un aviso especial que se extenderá hasta el viernes
En algunos lugares de la penísula hace tanto frío que se puede escuchar el sonido del viento y el crujir de la nieve. España está en alerta por una masa de aire frío que va a hacer que se desplomen las temperaturas en casi todo el país.
Uno de los sitios más afectados será el puerto de Larrau, en Navarra, situado a 1.585 metros, que ya está congelado y luce completamente nevado. Una situación que a partir del viernes empeorará, ya que las temperaturas serán aún más bajas, instalándose el frío sobre todo en la parte norte del país con mínimas de hasta -10 grados.
El puerto de Pajares, a 1.388 metros de altitud y situado entre las provincias de León y Asturias, ya están bajo cero y esperan acumular en al menos 24 horas hasta 20 centímetros de nieve. La Aemet ya ha activado la alerta amarilla a partir de las 18:00 horas de este miércoles y pasándolo a naranja a partir del jueves.
Cuidado extremo con el coche: uso de cadenas y peligro en cotas bajas de nieve
Piden también gran atención a aquellos que vayan a coger el coche, pidiendo que tengan cuidado con las carreteras, revisando su estado y alertarse sobre el uso de cadenas si es necesario. Se esperan nevadas también en cotas bajas a 200 y 300 metros.
En Valladolid también hace muchisímo frío, amaneciendo con temperaturas cercanas a los cero grados, siendo una mañana gélida en Castila y León, y se han llegado a alcanzar los 5 grados bajo cero en algunos puntos de Soria. Protección civil de la junta ha declarado alerta de nevadas en las provincias de León, Burgos, Palencia y Soria con espesor hasta los 15 centímetros en zonas de montaña, una alerta que se extenderá hasta el sábado.