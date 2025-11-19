En el puerto de Pajares en Asturias hasta 20 centímetros de nieve, alertando con aviso amarillo de la AEMET

Llega la nieve a puntos de interior del País Vasco y Navarra: la AEMET emite un aviso especial que se extenderá hasta el viernes

Compartir







En algunos lugares de la penísula hace tanto frío que se puede escuchar el sonido del viento y el crujir de la nieve. España está en alerta por una masa de aire frío que va a hacer que se desplomen las temperaturas en casi todo el país.

Uno de los sitios más afectados será el puerto de Larrau, en Navarra, situado a 1.585 metros, que ya está congelado y luce completamente nevado. Una situación que a partir del viernes empeorará, ya que las temperaturas serán aún más bajas, instalándose el frío sobre todo en la parte norte del país con mínimas de hasta -10 grados.

El puerto de Pajares, a 1.388 metros de altitud y situado entre las provincias de León y Asturias, ya están bajo cero y esperan acumular en al menos 24 horas hasta 20 centímetros de nieve. La Aemet ya ha activado la alerta amarilla a partir de las 18:00 horas de este miércoles y pasándolo a naranja a partir del jueves.

Cuidado extremo con el coche: uso de cadenas y peligro en cotas bajas de nieve

Piden también gran atención a aquellos que vayan a coger el coche, pidiendo que tengan cuidado con las carreteras, revisando su estado y alertarse sobre el uso de cadenas si es necesario. Se esperan nevadas también en cotas bajas a 200 y 300 metros.

En Valladolid también hace muchisímo frío, amaneciendo con temperaturas cercanas a los cero grados, siendo una mañana gélida en Castila y León, y se han llegado a alcanzar los 5 grados bajo cero en algunos puntos de Soria. Protección civil de la junta ha declarado alerta de nevadas en las provincias de León, Burgos, Palencia y Soria con espesor hasta los 15 centímetros en zonas de montaña, una alerta que se extenderá hasta el sábado.