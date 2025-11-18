Se extenderá desde el jueves hasta final del viernes y las nevadas serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica

Qué son las 'nevadas efecto lago' que podrían caer en España en los próximos días

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emite un aviso especial por nevadas por debajo de los 600 metros para el tercio norte peninsular. Se extenderá desde el jueves hasta final del viernes y serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular más de 20 centímetros en 24 horas.

Entre las últimas horas del jueves 20 y la ma�ñana del viernes 21, la cota de nieve estará alrededor de los 300 y 400 metros en el Cantábrico oriental y alto Ebro. No se descarta que se desplomen de manera adicional localmente.

Descenso térmico y nevadas en el tercio norte peninsular

El organismo advierte que el impacto podrá ser significativo en esta zona y se podrán acumular entre tres a cinco centímetros, lo que podría afectar a las vías de comunicación importantes. La AEMET informa que, a partir del miércoles, una masa de aire de origen ártico penetrará en la península y Baleares y provocará un episodio invernal que dejará un descenso térmico y nevadas en el tercio norte peninsular. Serán especialmente significativas en la fachada cantábrica.

Se establecerá un flujo húmedo de componente norte con gran recorrido marítimo en el Cantábrico que dará lugar a precipitaciones moderadas y persistentes, sobre todo durante la segunda mitad del día. Estas lluvias caerán en forma de nieve a partir de unos 900 y 1.200 metros. En este sentido, se superarán espesores de cinco centímetros en la cordillera Cantábrica y en la cara norte de Pirineos.

El viernes podrían acumularse otra vez más de 10 a 20 centímetros de nieve

La AEMET señala que la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves a medida que entre la masa ártica hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular. Allí se registrarán nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta norte.

El viernes podrían acumularse otra vez más de 10 a 20 centímetros en puntos de montaña del tercio norte peninsular. Las nevadas durante este episodio también afectarán a los sistemas Ibérico y Central y podrían registrarse en el prepirineo catalán. El descenso moderado de los valores térmicos se generalizará y podría ser localmente notable de forma local.

Las heladas podrán ser fuertes en Pirineos

Se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la Península, a excepción del cuadrante suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores. Las heladas ganarán cobertura espacial, podrán ser fuertes en Pirineos y moderadas en el resto de los entornos montañosos de la mitad norte y las Béticas. Aunque serán débiles en otros puntos de interior, sobre todo en la meseta Norte.

A partir de la tarde del sábado, una masa de aire atlántica más cálida provocará un aumento de las temperaturas y la cota de nieve, que se mantendrá hasta que las nevadas y las heladas solo se vean en las zonas de montaña.