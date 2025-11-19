Estará vigente desde las 18:00 horas hasta la medianoche en la AP-66 y la N-630

Llega la nieve a puntos de interior del País Vasco y Navarra: la AEMET emite un aviso especial que se extenderá hasta el viernes

Compartir







Asturias entra en fase de alerta en nivel amarillo por situaciones meteorológicas adversas en la red de carreteras del Estado. Estará vigente desde las 18:00 horas hasta la medianoche en la AP-66 y la N-630, entre los puntos kilométricos 66.700 y 87.100. La AEMET activa el aviso amarillo por nevadas en Cordillera y Picos de Europa, donde se podrán acumular hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas a partir de 1.000 metros.

El operativo en Asturias dispondrá de 53 equipos quitanieves y depósitos con 9.900 toneladas de fundentes y casi medio millón de litros de salmuera en puntos estratégicos de la red de carreteras del Estado. El jueves, el aviso se elevará a naranja por acumulaciones de 20 centímetros en 24 horas en cotas entre los 800 y 1.000 metros.

PUEDE INTERESARTE La Aemet activa el aviso naranja por vientos y oleaje en Girona con rachas de 90 km/h y olas de cuatro metros

Las máximas estarán por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la península

La AEMET advierte que llega un acusado descenso término y nevadas en el tercio norte peninsular durante el jueves y el viernes. Las máximas estarán por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la península y las nevadas se registrarán por debajo de los 600 metros. Protección Civil pide a la población que se informe de la situación meteorológica, extreme las precauciones y atienda las recomendaciones de los organismos oficiales.

La AEMET señala que la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves a medida que entre la masa ártica hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular. Ese día se podrán acumular más de 20 centímetros en 24 horas en la cordillera Cantábrica. La cota de nieve se situará alrededor de los 300 y 400 metros en el Cantábrico oriental y alto Ebro, aunque no se descarta que se desplomen de manera adicional localmente.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido la primera nevada del otoño en Calar Alto, la sierra de Almería

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

11 avisos por nevadas para el jueves

Para la jornada del jueves, el organismo activa 11 avisos por nevadas en estas zonas: Ibérica riojana, Ibérica de Burgos, norte de Burgos, Cordillera Cantábrica de Burgos, Cantabria del Ebro, Liébana, Centro y valle de Villaverde (Cantabria), Cordillera Cantábrica de Palencia, Picos de Europa (Asturias), suroeste de Asturias y Cordillera Cantábrica de León.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El impacto podrá ser significativo en el Cantábrico oriental y alto Ebro con acumulaciones que superes los tres y cinco centímetros, afectando a vías de comunicación. Durante el viernes, se podrán acumular más de 10 o 20 centímetros en puntos de montaña del tercio norte peninsular. Las nevadas también afectarán a los sistemas Ibérico y Central durante el episodio, sin descartarlas en el prepirineo catalán.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las heladas ganarán cobertura espacial, pudiendo ser fuertes en Pirineos y moderadas en el resto de entornos montañosos de la mitad norte y las Béticas. Serán débiles en otros puntos de interior, destacando la meseta Norte. A partir de la tarde del sábado, y en un entorno de creciente incertidumbre, el escenario más probable indica que penetraría una masa de aire atlántica más cálida que iniciaría un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve.