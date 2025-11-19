Con la progresiva entrada de la masa ártica, la cota de nieve descenderá rápidamente

La nieve activa los avisos en cuatro provincias, con mínimas de hasta -3ºC en Soria y Ávila

Este miércoles, la llegada de un frente dejará una situación de inestabilidad con bajada de temperaturas mínimas en toda la península y Baleares, acompañada de cielos cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del tercio norte y de nieve, con acumulados significativos, en sus montañas.

Castellón ha registrado esta pasada madrugada -5,9 grados y se esperan que para el fin de semana se registren temperaturas de hasta -10 grados en Cataluña y Aragón.

Con la progresiva entrada de la masa ártica, la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves hasta situarse por debajo de los 600 m de forma generalizada en el tercio norte peninsular, con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte. Serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular localmente más de 20 cms en 24 horas.

Concretamente, según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias afectarán al norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Pirineo y especialmente al área cantábrica, así como, de manera aislada, a regiones aledañas del sur y al nordeste de Cataluña.

Las nevadas se darán en las montañas del norte con una cota que bajará a en torno los 1.000 metros, con acumulados en la Cantábrica y el Pirineo occidental.

En el resto de la península el tiempo será estable, aunque con bancos de niebla matinales y vespertinos en montañas del norte, así como al principio del día en zonas de ambas mesetas, del sureste peninsular y de Mallorca, mientras que en los archipiélagos se esperan cielos nubosos con chubascos ocasionales.

Las temperaturas máximas irán en aumento en el Cantábrico oriental y alto Ebro, en descenso en el resto del tercio norte peninsular, meseta e Ibérica sur y extremo oeste y con pocos cambios en el resto.

Las mínimas disminuirán en la península y Baleares, con heladas débiles en amplias zonas del interior de la mitad norte peninsular, nordeste de la meseta sur y sierras del sureste, moderadas en Pirineos e Ibérica, y se mantendrán invariables en Canarias.

El viento soplará de oeste y norte en la península y Baleares, moderado en las islas, Estrecho, Alborán, litorales de la fachada oriental peninsular y, con rachas fuertes, en el bajo Ebro, Ampurdán y litorales de Galicia y Cantábrico. En Canarias será alisio moderado.

Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: cielos nubosos, con brumas y bancos de niebla matinales en zonas del interior y chubascos en los litorales de la mitad norte, montaña de Lugo y puntos de Ourense. La cota de nieve se situará en 1.000 metros.

Las temperaturas mínimas no cambiarán, excepto por descensos en Ourense y el interior de A Coruña y las máximas descenderán, con heladas débiles en zonas montañosas del sureste. El viento soplará de norte, flojo en el interior y moderado en el litoral.

- ASTURIAS: cielo nuboso con brumas y nieblas en zonas altas de la cordillera y algunas más bajas del interior y lluvias débiles, más persistentes en Picos de Europa. La cota de nieve rondará los 1.000 metros.

Las temperaturas cambiarán poco o descenderán, con heladas en cumbres, y el viento será flojo del oeste, rolando a norte por la tarde, moderado en el litoral y con rachas más intensas en cumbres.

- CANTABRIA: cielo cubierto con brumas y nieblas de madrugada en el extremo sur y zonas altas y chubascos, que se extenderán desde la costa al interior por la tarde. Habrá nieve por encima de los 900-1.000 metros.

Las temperaturas mínimas se mantendrán, salvo por descensos en el extremo sur, y en las máximas predominarán los ascensos ligeros, aunque con heladas en zonas altas del sur y del oeste. El viento se espera del oeste, girando a norte por la tarde, flojo en el interior y moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: cielo cubierto con brumas y nieblas generalizadas y lluvias débiles que se extenderán desde los litorales hacia el interior, más intensas en las provincias del norte. La cota de nieve bajará a los 800 metros.

Las temperaturas mínimas no variarán y las máximas presentarán ascensos. El viento será flojo de oeste, rolando a norte por la tarde, y moderado en los litorales.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, aunque cubriéndose en el tercio norte y oriental al final del día, donde serán probables las precipitaciones, especialmente en zonas de montaña. La cota de nieve bajará a los 1.000 metros.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso en el nordeste, en descenso en el noroeste y extremo oriental y sin cambios en el resto, con heladas generalizadas, más intensas en zonas de montaña. El viento soplará del norte o noroeste, flojo con intervalos moderados en el este y norte.

- NAVARRA: cielo nuboso en general con brumas y nieblas en Pirineos y en las sierras occidentales y chubascos por la tarde en la mitad norte. La cota de nieve se situará en torno a los 900 metros.

Las temperaturas mínimas no registrarán cambios o descenderán, con heladas en el Pirineo, aunque con ascensos en la vertiente cantábrica, y las máximas ascenderán. El viento se espera flojo de oeste, con intervalos moderados en la Ribera, y del noroeste al final del día.

- LA RIOJA: cielos nubosos con precipitaciones débiles por la tarde y una cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Las temperaturas mínimas disminuirán y las máximas aumentarán, con heladas débiles en la Ibérica. El viento será del noroeste, flojo o moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, aunque cubriéndose por la tarde en la divisoria del Pirineo, donde se esperan precipitaciones débiles al final del día, con la cota de nieve en 1.000 metros.

Las temperaturas registrarán descensos, salvo las máximas de la depresión del Ebro, que se mantendrán y con heladas débiles en el Pirineo, sistema Ibérico y zonas colindantes. El viento será flojo del noroeste, aumentando a moderado en la depresión del Ebro al mediodía.

- CATALUÑA: intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el cuadrante nordeste y, en el resto, poco nuboso, aunque nuboso con lluvias en el Pirineo al final del día, donde la cota de nieve se situará en 1.000 metros.

Las temperaturas irán en descenso, con heladas en el Pirineo, débiles en la depresión central. El viento soplará flojo del noroeste, aumentando a moderado en el cuadrante suroccidental, y con rachas muy fuertes en el sur de Tarragona.

- EXTREMADURA: cielos con nubes altas, así como brumas y nieblas matinales. Las temperaturas irán en descenso, con heladas débiles en zonas altas de montaña del norte y el viento será variable, flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos en zonas altas de la sierra. Las temperaturas disminuirán, con heladas débiles en el extremo oriental y en la sierra, y el viento soplará flojo variable con predominio de la componente norte.

- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos con brumas y bancos de niebla en la mitad oriental de Albacete y el oeste de Ciudad Real. Las temperaturas mínimas registrarán descensos y las máximas experimentarán pocos cambios o descensos y heladas débiles en Guadalajara y Cuenca. El viento será flojo variable, con predominio del oeste y noroeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas, en descenso o sin variaciones, con heladas débiles en el interior del tercio norte. El viento se espera flojo, ocasionalmente moderado, de componente oeste.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas disminuirán y las máximas se mantendrán. Los vientos serán flojos de oeste, ocasionalmente moderados en el litoral por la tarde.

- BALEARES: intervalos nubosos con precipitaciones hasta la tarde, débiles en general. Las temperaturas presentarán descensos y el viento se espera entre flojo y moderado, variable tendiendo a oeste por la tarde.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, tendiendo a cubrirse, con bancos de niebla matinales en el tercio occidental. Las temperaturas disminuirán o no cambiarán. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste de tarde en general y a poniente moderado en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas no variarán o descenderán levemente. El viento soplará flojo a moderado, del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales.