También se esperan lluvias fuertes en Baleares, donde hay avisos naranja y amarillo

Preocupación en la Cordillera Cantábrica por la bajada de la cota de nieve: "La situación está empeorando poco a poco"

La Cordillera Cantábrica y el norte de Burgos, así como el Condado de Treviño, se mantendrán hoy viernes, 21 de noviembre, en aviso naranja ante la previsión de de acumulación de nieve de hasta 25 centímetros en 24 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker, da los detalles de la previsión para hoy, protagoniza por esa masa de aire ártico que atraviesa la Península.

"Esta madrugada va a nevar con mucha fuerza, no solamente en zonas del Pirineo, también en la Cordillera Cantábrica y al norte de la Ibérica, además en cotas relativamente bajas por encima de los 300 metros", comienza Alker, quién pide precaución si se va a coger el coche. Las nevadas de esta madrugada han sido fuertes, pero a partir de hoy poco a poco irán remitiendo. "Además, seguiremos con algunas lluvias ancladas en el Cantábrico, también en puntos del archipiélago balear", continúa.

"Tenemos ese viento de componente norte que siempre deja un poquito más de nubosidad, sobre todo anclada en la cara norte de las montañas de la Cordillera Cantábrica", explica. Por otro lado, hoy también seguirá lloviendo, con nevadas más puntuales en zonas del este de la Cordillera Cantábrica. También se pide precaución en Baleares porque seguirá lloviendo con fuerza.

"En el resto de España tenemos por delante una jornada mucho más tranquila, soleada su mayoría, pero también al tener ausencia de nubosidad, eso hace que las temperaturas mínimas sigan siendo muy frías, incluso más frías que las de esta pasada madrugada. Contadores bajo cero ya lo están viendo en muchos puntos de interior y máximas que tan solo rozan los 5 grados, por ejemplo, en León o los 8 en la capital", concluye la meteoróloga.