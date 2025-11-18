Qué son las 'nevadas efecto lago' que podrían caer en España en los próximos días

El término de nevadas efecto lago, conocido como lake-effect snow, son precipitaciones que se dan en forma de nieve

Así ha sido la primera nevada del otoño en Calar Alto, la sierra de Almería

La nieve llega a España tras vivir una semana de lluvias intensas debido a la borrasca Claudia. Nuestro país se enfrenta a un cambio brusco de tiempo. Una masa de aire ártico marítima va a entrar en la Península y va a dejar un ambiente propio de invierno que hará que las temperaturas se desplomen de manera general y la nieve haga esté presente en varias zonas de España.

Las lluvias serán protagonistas en el Cantábrico y con chubascos en la parte oeste y sur. El tiempo será más estable, pero a partir del miércoles se empezarán a notar los efectos de este frente frío, con nevadas y heladas en varios puntos durante los siguientes días.

Esas nevadas se pueden dar en zonas bajas, es decir, que la cota de nieve se puede situar a nivel del suelo o 5000 metros en determinados puntos. A esto se le conoce como nevadas efecto lago.

¿Qué son las nevadas efecto lago?

El término de nevadas efecto lago, conocido como lake-effect snow, son precipitaciones que se dan en forma de nieve que surgen cuando una masa de aire pasa por aguas que están calientes. Este aire se carga de humedad, pero también de "energía" para crear "nubes convectivas de desarrollo vertical en un entorno muy frío con una fuerte inestabilización".

"Cuando esta masa de aire frío e inestable impacta contra tierra o una barrera orográfica, entonces se realzan las nubes convectivas por movimientos verticales forzados, generando nevadas y acumulaciones importantes en cortos periodos de tiempo", establece Meteored. Este tipo de nevadas son comunes en Los Grandes Lagos situados en Canadá y EEUU.

También asegura que estas condiciones pueden propiciar nevadas efecto lago durante esta semana en el norte de las islas británicas, Francia y el norte de nuestro país. El aire frío entrará este 20 de noviembre y se quedará hasta el día siguiente. En Santander o Bilbao está previsto que la cota de nieve se sitúe entre 500-700 metros.