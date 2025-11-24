13 comunidades tienen alertas por lluvias, por rachas de viento o por mala mar

País Vasco, Cantabria y Galicia tienen nivel amarillo por mala mar con vientos del oeste o noroeste

Un frente frío, asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo, mantiene este lunes en alerta amarilla (riesgo) a trece comunidades por lluvias, 40 litros en 12 horas, por rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora o por mala mar, informa la Aemet en su página web.

En la mitad norte peninsular, el País Vasco, Cantabria y Galicia tienen nivel amarillo por mala mar con vientos del oeste o noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y por lluvias que acumularán 40 litros por metro cuadrado en 12 horas; en Navarra solo hay aviso por lluvias de 40 litros en 12 horas y en Asturias por fenómenos costeros adversos.

Alerta amarilla por fuertes rachas de viento

En las comunidades de Aragón, La Rioja y Murcia y en las provincias de Burgos y Soria (Castilla y León) y en Albacete (Castilla-La Mancha) hay alerta amarilla por fuertes rachas de viento del oeste o del sur que oscilarán entre 70/80 kilómetros por hora.

Andalucía, el archipiélago balear y la Comunidad Valenciana tienen aviso amarillo por viento que alcanzarán hasta 70 kilómetros por hora o por fenómenos costeros adversos.

En las Canarias, las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife están con nivel amarillo por calima que dejará una visibilidad de 3.000 metros con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente durante las horas diurnas.

Con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.