Esas nevadas se van a ir retirando poco a poco, pero el frío se queda

El invierno llega adelantando a España: una masa de aire ártico deja mínimas de -10 grados y carreteras afectadas por la nieve

La nieve sigue siendo la gran protagonista de esta semana tan invernal. Un temporal que deja un desaparecido: un pastor en las Campas de Urbía, en Guipúzcoa. Las autoridades han encontrado a su rebaño y ahora tratan de dar con el pastor. Ya son 15 las provincias en alerta por nevadas y hay más de 70 carreteras afectadas.

Las nevadas más intensas las hemos visto caer durante la jornada de hoy, sobre todo en la zona norte peninsular. Por ejemplo, en Cantabria, País Vasco o Navarra, donde han caído las más fuertes. Esas nevadas se van a ir retirando poco a poco, pero el frío se va a quedar.

Las temperaturas diurnas van a subir el sábado. Aún así, seguiremos hablando de valores bajos. El domingo sigue el ascenso térmico y se notará ya a primeras horas. Habrá menos heladas y en el Mediterráneo podrán alcanzar los 20°C. En Canarias seguirán subiendo también a lo largo del lunes y llegará la calima.

La nieve se acumula en puntos como Pamplona

Hoy hemos visto nevar en lugares como en Reinosa, Cantabria. Ha sido el día de mayor intensidad en cuanto a nieve se refiere. De momento, continúa nevando a solo 600 metros de altitud. En Reinosa estaba todo prácticamente nevado y muchos vehículos ya circulan con cadenas. Hasta 20 centímetros de nieve acumulada en las carreteras, dos puertos permanecen cerrados y varios accesos a carreteras nacionales.

Los rayos del sol permiten recrearse en la estampa más idílica y festiva de una jornada marcada por las dificultades en las carreteras. Especialmente en las vías que unen San Sebastián y Vitoria con Pamplona. La A-15 ha sufrido un corte de más de dos horas a la altura de Andoain, por una nieve que cuajaba también.

En ciudades como Pamplona, el fenómeno aumenta los grosores en los altos de Pagocelai. En Reinosa, en Cantabria, hay que caminar con cuidado pero en general cunde la satisfacción por este zarpazo ártico que ha afectado a todo el tercio norte de la península.

En Mallorca, en la sierra tramuntana, la nieve granulada obliga a limpiar las carreteras y una manga marina eleva una curvatura perfecta entre el mar y el cielo mediterráneo.