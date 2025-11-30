Cielos cubiertos o nubosos en toda la península, por la llegada de un frente frío, para comenzar el mes de diciembre

La jornada de este lunes, 1 de diciembre, estará marcada por una mayor estabilidad en todo el país y por la bajada de temperaturas mínimas, que alcanzarán los -4ºC en Ávila y Soria y los -3ºC en Burgos, Cuenca y León, excepto en sureste peninsular donde apenas sufrirán cambios, según informa Núria Seró.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos cubiertos o nubosos en toda la península por la llegada de un frente frío que dejará lluvias persistentes en el oeste de Galicia hacia el final del día, que se irán extendiendo por toda la comunidad y de forma más débil al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias.

Restos de otro frente en el Mediterráneo

Durante la madrugada del lunes, los restos de otro frente en el Mediterráneo dejarán algún chubasco en litorales mediterráneos entre el cabo de la Nao y Estrecho, Melilla y en Baleares donde podrían ser localmente fuertes. Por otra parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

Respecto a las temperaturas máximas, se esperan ascensos en la vertiente cantábrica, Pirineos, zonas altas de la Ibérica y Sistema Central y sur peninsular, donde podrán alcanzarse los 20ºC en Almería. Sin embargo, descenderán en Castilla y León y en el nordeste peninsular, Levante y valles del Tajo y Ebro. Pocos cambios en Canarias.

Asimismo, se prevén heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas de la meseta norte, que serán localmente moderadas en Pirineos y zonas altas de la Ibérica.

En cuanto al viento, será de componente sur y oeste en el interior, de componente norte en el Golfo de Cádiz y en Baleares y norte mediterráneo rolando a suroeste. Soplará moderado en litorales gallegos y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia y Cantábrico occidental y también son probables rachas muy fuertes en el interior. En el mar de Baleares y en el norte mediterráneo se esperan vientos moderados, mientras que en Canarias soplará alisio moderado.