Puente estable y luminoso en la mayor parte del país, aunque el Cantábrico recibirá algunas lluvias
Las temperaturas serán más suaves, la razón es que las altas presiones poco a poco se van a ir adentrando en la Península. Se ve claramente en esos colores más rojizos que aparecen en el mapa, y eso hará que las temperaturas suban durante los próximos días.
De hecho, de cara al sábado tendremos el día de más calor, con valores que estarán hasta 7 grados por encima de lo habitual en muchos puntos de nuestro país. Llegaremos hasta los 20 grados a orillas del Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo vamos a rozar los 24, y en el centro nos quedaremos en torno a los 16 grados.
Pero aunque haga un poco de temperatura favorable, es verdad que las lluvias podrían acercarse. El viernes las precipitaciones aparecerán a orillas del Cantábrico, en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía.
De cara al sábado, las lluvias se reducirán y tan solo afectarán a Asturias y Galicia. Y ya el domingo, quedarán limitadas únicamente a Galicia, mientras que en el resto de España dominará el sol.
Hay que tener también mucho cuidado con las nieblas, que van a ser densas a primeras horas de la jornada en numerosas zonas del interior, y podrían dificultar la visibilidad.