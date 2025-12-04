Alertas naranjas y amarillas en territorio español

La nieve sorprende en cotas muy bajas: Salamanca y Ávila se cubren de un manto blanco de hasta 5 centímetros

Después del fuerte temporal que llegó ayer al territorio español, la inestabilidad atmosférica persiste este jueves, poniendo en alerta a numerosos territorios del país.

Según ha informado la Aemet en su web, continúan los avisos por nevada (5-15 centímetros de espesor), por rachas de viento entre 70-90 kilómetros por hora o por temporal marítimo, que en la fachada cantábrica dejará olas de 6 metros.

El tiempo, en cada comunidad autónoma

Empezando por la zona norte del país, las comunidades de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco mantienen el aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros adversos con mar combinada del noroeste con olas de 5 a 6 metros mar adentro, además de viento de componente oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

En la Región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, en las Canarias, en los litorales de Almería y Granada (Andalucía), en las islas de Ibiza y Formentera (Baleares) y en la Ciudad de Melilla se ha activado la alerta amarilla (riesgo) por fuertes vientos de entre 70-90 kilómetros por hora o por mala mar con olas de 3 metros.

La nieve afectará también a Aragón, donde en Huesca hay aviso amarillo por una acumulación de 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.300 metros, mientras que en la provincia de León (Castilla y León) el nivel amarillo se ha activado por una acumulación de nieve de 15 cm en 24 horas, por encima de 1.300 a 1.400 metros principalmente en el extremo oriental.

En Navarra se prevén 5 cm de nieve en 24 horas en áreas del Pirineo en una cota en torno a 1.000 metros, aunque las acumulaciones superiores a 5 cm se esperan por encima de los 1.200 metros, sobre todo en el Valle del Roncal.

Cataluña también está en amarillo por nevadas en el valle de Arán (Lleida) que dejarán 5 cm de espesor por encima de los 1.300 metros y en Castilla-La Mancha la nieve caerá en la serranía de Cuenca, donde se esperan 5 centímetros en 24 horas en torno a los 1.300-1.400 metros.

Es importante recordar el cuidado que se debe tener con respecto a las alertas por inestabilidad atmosférica. Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales. Por otro lado, con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.