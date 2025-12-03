Ya son 17 las comunidades en alerta por fuertes nevadas

El puente de la Constitución será soleado en la mayor parte de España con la excepción de lluvias en Galicia

El encadenamiento de sucesivos frentes atlánticos ha atravesado esta noche varias comunidades autónomas, dejando fuertes oleajes, vientos y nieve a su paso. Salamanca y Ávila, se han visto afectadas por la intensa llegada de nieve que ha logrado alcanzar varios centímetros de altura.

Como ya ha informado la AEMET, este miércoles se ha activado el aviso naranja o amarillo según la zona y la mayor o menor presencia de nieve, nieblas, viento o- fuerte temporal marítimo, con especial intensidad en toda la fachada cantábrica, donde las olas subirán hasta los 6 metros.

La península, en alerta por el fuerte temporal

Empezando por la zona norte de España, las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco (Guipúzcoa y Vizcaya) y Galicia (A Coruña, Lugo, Pontevedra) presentan una alerta naranja (riesgo importante) por mar combinada del noroeste con olas de 4 o 6 metros y viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) mar adentro, ocasionalmente viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

Por otro lado, la Comunidad de Madrid, Ávila y Segovia (Sistema central), tiene la alerta amarilla (riesgo) debido a la llegada de fuertes nevadas que dejarán una acumulación de nieve de 5 centímetros en 24 horas a partir de unos 1.100-1.200 metros.

Castilla y León ha activado también el nivel amarillo especialmente en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid por densas nieblas que reducirán la visibilidad a 100 metros.

En la comunidad de Andalucía, destacan las provincias de Almería en amarillo por fenómenos costeros adversos con olas de 3 metros y Granada también con nivel amarillo por nevadas (2 centímetros de espesor), por fuertes vientos de 70 kilómetros por hora y por oleaje de 3 metros.

En el litoral mediterráneo, Cataluña ha activado el nivel amarillo en Girona por vientos costeros del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 2 a 3 metros. En Tarragona hay aviso amarillo por rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora, al igual que en la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana).

La alerta también ha sorprendido en la Ciudad de Melilla, que ha activado el aviso amarillo por temporal marítimo con viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 metros.

Situación en las islas

En las Islas Baleares, existe posibilidad en cumbres de Mallorca y soplarán vientos de componente oeste en la Península y Baleares y se establecerá la tramontana en Ampurdán y norte del archipiélago.

Mientras, en Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, que serán poco probables y ocasionales en el resto. Además, se prevén nieblas matinales en zonas de la meseta Norte y de las depresiones del nordeste, con bancos de niebla matutinos y vespertinos en montaña. Respecto a las mínimas, se esperan pocos cambios en Canarias y predominarán los descensos en el resto.

Advertencias según los riesgos

Para entender las precauciones que se deben tomar según los riesgos de las alertas (naranja y amarilla) producidas en la península, es importante comprender la magnitud de cada una y sus consecuencias meteorológicas.

Si hablamos de una alerta amarilla, con esta el riesgo meteorológico en menor, limitando algunas actividades concretas como aquellas que se realizan al aire libre.

Por otro lado, si hablamos de una alerta naranja, esta cuenta con un nivel de riesgo importante, siendo conveniente limitar severamente las actividades al aire libre y recomienda la suspensión de actividades no esenciales.