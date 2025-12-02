Las intensas nevadas de estos días darán paso a cielos soleados a partir del sábado

El invierno meteorológico será más cálido de lo normal y más seco en el suroeste de España, según el pronóstico de la AEMET

Compartir







A escasos días del arranque del puente de la Constitución, todo apunta a que este fin de semana largo será especialmente soleado en gran parte del país con la excepción de Galicia y otras zonas del tercio norte peninsular donde predominaran las precipitaciones.

La meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker ha estado este martes en el plató de la edición de mediodía de Informativos Telecinco para acercarnos el tiempo que hará los próximos días y, especialmente durante los días festivos.

La nieve dará paso a cielos soleados

Según esta experta, tenemos por delante jornadas marcadas por las nevadas, aunque los días en los que más va a nevar son este martes y el jueves. Se irán acumulando centímetros, sobre todo en la cordillera Cantábrica y en puntos del Pirineo. De aquí hasta el viernes esperamos acumulaciones de más de medio metro de nieve.

También llegando hasta los 10 cm en el sistema central, en puntos de la Ibérica y llegando tímidamente entre los 5 y los 10 cm a puntos de la Bética. También se registrarán importantes precipitaciones que vendrán muy bien para llenar los pantanos y aportar humedad a los bosques.

PUEDE INTERESARTE La llegada de un frente frío provoca cielos muy nubosos y precipitaciones en el noroeste peninsular

En cuanto a lo que la mayoría de ciudadanos quiere saber que es el tiempo que hará durante el puente de Constitución hay buenas noticias. ya que a partir del fin de semana el tiempo poco a poco se va estabilizando.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, aunque el viernes veremos lluvias, sobre todo en zonas del oeste peninsular, a partir del sábado y del domingo tendremos apertura de claros en zonas del centro, sur y este peninsular y las lluvias tan solo se quedarán concentradas en puntos de Galicia y también de forma muy tímida en puntos de Asturias.