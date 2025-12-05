Logo de telecincotelecinco
Adiós al aire frío: el puente llega con temperaturas inusualmente altas en toda la península, casi primaverales

Mapa península tiempo puente. Informativos Telecinco
Nos despedimos de las heladas y el aire polar, porque las temperaturas comienzan a subir, dejando atrás los valores propios de esta época del año.

Durante los próximos días, coincidiendo con el puente, hablaremos de temperaturas muy por encima de lo habitual en diciembre. Lo veremos claramente en el mapa de máximas: 16 °C en Madrid, 20 °C en Oviedo, 19 °C en Barcelona, 24 °C en Valencia y 22 °C en Málaga.

El cambio más notable llegará mañana, cuando los termómetros suban aún más. Serán temperaturas a la sombra, por lo que podremos hablar incluso de un tiempo de playa extendido por buena parte de la península.

