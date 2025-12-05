Tendremos un tiempo de playa extendido por toda la península, con temperaturas a lo alto

Las previsiones de cara a este fin de semana: ambiente casi primaveral con un aumento de temperaturas y lluvias persistentes en el norte

Nos despedimos de las heladas y el aire polar, porque las temperaturas comienzan a subir, dejando atrás los valores propios de esta época del año.

Durante los próximos días, coincidiendo con el puente, hablaremos de temperaturas muy por encima de lo habitual en diciembre. Lo veremos claramente en el mapa de máximas: 16 °C en Madrid, 20 °C en Oviedo, 19 °C en Barcelona, 24 °C en Valencia y 22 °C en Málaga.

El cambio más notable llegará mañana, cuando los termómetros suban aún más. Serán temperaturas a la sombra, por lo que podremos hablar incluso de un tiempo de playa extendido por buena parte de la península.