La Aemet ha activado la alerta naranja en Galicia, Asturias y Cantabria por fuertes rachas de viento

La estabilidad predominará en casi toda España, con Baleares en alerta por niebla y Galicia por viento y oleaje

Galicia, Asturias y Cantabria están en alerta naranja varias horas de este martes por rachas muy fuertes de viento que en algunas zonas altas y litorales gallegos podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, según predice la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la agencia apunta a precipitaciones "persistentes y localmente fuertes" en el oeste y sur de Galicia, mientras que se esperan "rachas muy fuertes" de viento de componente sur en el área cantábrica y en Galicia. Esta última comunidad está en alerta naranja prácticamente las 24 horas del día y también tiene avisos de lluvias.

La Aemet apunta que al principio se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y nubosidad baja matinal dejando nieblas en regiones de ambas mesetas, Ebro y depresiones del nordeste, cordillera Cantábrica y Baleares, siendo más densas en Mallorca.

Únicamente predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste debido a un frente que a lo largo del día irá penetrando en la Península, terminando por cubrir los cielos en buena parte de su mitad occidental.

Las precipitaciones, avanzando de oeste a este, afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía, siendo posibles en regiones aledañas al este de estas zonas. Serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica así como en Galicia, donde se espera que sean persistentes y localmente fuertes en su mitad oeste.

Las temperaturas mínimas descenderán

En lo que respecta a Canarias, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con calima ligera y con la cola del frente dejando algunos intervalos nubosos a últimas horas en el norte. En lo que respecta a las temperaturas, se esperan máximas en aumento en la mayor parte de la península: pocos cambios en los tercios nordeste y noroeste y algunos descensos en Galicia y noroeste de Castilla y León.

A su vez, las mínimas irán en descenso en Galicia, bajo Ebro y zonas al norte de ambas mesetas; con predominio de los aumentos en el resto. La temperatura mínima más baja se espera en Soria, Teruel y Cuenca, con un grado. La Aemet prevé pocos cambios térmicos en las islas y ciudades autónomas, así como heladas débiles en el Pirineo sin descartar otras montañas del nordeste.

De su lado, predominarán los vientos del sur y suroeste en la Península y Baleares, moderados en el archipiélago, cuadrante noroeste y montañas del centro peninsular, Ampurdán y golfo de Cádiz. Salvando las comunidades en alerta, el viento en general será "flojo" en el resto, con predominio de las componentes sur y este rolando a oeste en Canarias.