Lluvias débiles en Galicia y área cantábrica occidental y cielos poco nubosos o despejados en el resto de la península y Canarias

El puente de la Constitución concluye este lunes, 8 de diciembre, con una jornada meteorológicamente estable en la mayor parte del territorio, pero con cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña y con rachas muy fuertes de viento sur en zonas de Galicia y cordillera cantábrica. Informa en el video Gabriel Valcárcel.

Se mantendrá la situación anticiclónica que ha predominado durante el fin de semana, con poco cambios en las temperaturas, aunque las máximas aún aumentarán en el este de la meseta sur, Baleares y en la mayor parte del tercio norte y litorales de la fachada oriental, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La influencia de un frente atlántico dejará precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica occidental y quizá afecte asimismo al oeste del Sistema Central. En el resto de la península y en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Se esperan heladas débiles en montañas del centro y nordeste peninsular. Habrá vientos moderados del sur y suroeste en el Cantábrico y en el cuadrante noroeste peninsular, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y norte de Galicia y cordillera del Cantábrico.

Previsión por comunidades autónomas

Galicia. Los cielos estarán nubosos y cubiertos, sin descartar brumas y nieblas matinales dispersas en zonas altas de la montaña de Orense. Habrá precipitaciones débiles y dispersas, que se extenderán desde el tercio occidental al resto de la Comunidad. Las temperaturas experimentarán ligeros descensos. Vientos moderados de componente sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y zonas elevadas del interior.

Asturias. Cielos nubosos y cubiertos, brumas y nieblas matinales dispersas en la Cordillera. Habrá precipitaciones débiles y dispersas, más intensas por la tarde en la mitad occidental. Descenderán las máximas y soplarán vientos de sur y suroeste, moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la Cordillera.

Cantabria. Cielos nubosos y cubiertos, con brumas y nieblas matinales dispersas en zonas altas de Liébana. Bajarán ligeramente las temperaturas máximas. Los vientos serán moderados de sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas del interior.

País Vasco. Intervalos de nubes altas y temperaturas máximas levemente a la baja. Soplarán vientos moderados de componente sur, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas altas del interior.

Castilla y León. Los cielos estarán nubosos en la primera mitad del día y con intervalos nubosos en la segunda mitad, sin descartar brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Caerá alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental. Las temperaturas no experimentarán cambios o irán en ligero descenso. Habrá alguna helada débil en montañas del sureste o cercanías. Viento del sur y suroeste, de flojo a moderado con alguna racha fuerte en cotas altas.

Navarra. Intervalos de nubes altas y temperaturas en descenso, de forma más acusada en la Ribera del Ebro. Vientos flojos y moderados de componente sur, sin descartar rachas muy fuertes en la Navarra cantábrica y en zonas altas del tercio norte.

La Rioja. Predominará el cielo poco nuboso. Las temperaturas máximas irán en ligero ascenso en la Ibérica y en descenso en la Ribera. Caerá alguna helada débil en cotas altas y hará algún intervalo de viento moderado en la montaña.

Aragón. El cielo estará poco nuboso o despejado y puede haber bancos de niebla localmente persistentes en puntos del sistema Ibérico y en el sur de Huesca, quizá también en el Ebro. Las temperaturas descenderán ligeramente. Heladas débiles en el Ibérico y el Pirineo y viento flojo de dirección variable.

Cataluña. Cielo poco nuboso o despejado, con brumas y bancos de niebla por la mañana en la depresión central de Lleida y zonas del litoral. Temperaturas en descenso en la mitad sur y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, con heladas débiles en puntos del Pirineo. Las máximas irán en la depresión de Lleida y el sur de Tarragona y en ascenso en el resto de la depresión central. El viento será moderado en la mitad norte en la segunda mitad del día.

Extremadura. Habrá intervalos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el norte montañoso. Temperaturas sin cambios significativos y viento variable y flojo.

Comunidad de Madrid. Estará nuboso o cubierto de nubosidad baja con brumas y nieblas asociadas, que disminuirán por la tarde. Bajarán las temperaturas, de forma leve las mínimas y moderada las máximas, y las mínimas se alcanzarán en zonas bajas al final del día. Habrá heladas débiles en cumbres y el viento será flojo y variable.

Castilla-La Mancha. Estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas asociadas, salvo en la Ibérica y en el sur de Albacete, pero por la tarde evolucionará a poco nuboso. Las temperaturas subirán en el Sistema Ibérico y sierras del sur y bajarán en el resto. Habrá heladas débiles dispersas en la Ibérica. Viento flojo variable.

Comunidad Valenciana. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque es probable que haya brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana. Se espera un descenso leve de las temperaturas. Viento flojo de dirección variable.

Región de Murcia. Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso. Vientos flojos variables.

Baleares. Predominará el cielo poco nuboso y habrá brumas y bancos de niebla hasta la mañana y por la noche. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo del oeste y suroeste.

Andalucía. Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente atlántica. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables.

Canarias. Predominarán los cielos despejados, con presencia de polvo en suspensión que dejará calimas ligeras. No habrá cambios en las temperaturas. Habrá viento flojo de componente sur, con intervalos de moderado en zonas expuestas durante las horas centrales, modulado por las brisas especialmente durante la noche.