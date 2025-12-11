La entrada de un frente atlántico dejará precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y el Sistema Central occidental

El jueves estará marcado por un tiempo estable en casi toda la península y Baleares. Pero la entrada de un frente atlántico dejará precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y el Sistema Central occidental, lluvias ocasionales en el Golfo de Cádiz, Estrecho y Alborán, y aumento de la nubosidad en Canarias, según 'EFE'.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, a primeras horas se registrarán nieblas matinales en regiones de ambas mesetas, interior de Galicia, Baleares, entornos de montaña, así como en Ebro y depresiones del nordeste, donde serán más persistentes junto a zonas del norte de Castilla y León con tendencia a la apertura de claros.

Lluvias localmente fuertes en la fachada atlántica gallega

Las precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y Sistema Central occidental podrán ser localmente fuertes en la fachada atlántica gallega. Las temperaturas máximas descenderán en la fachada oriental peninsular, este de Alborán, noroeste peninsular y Canarias; habrá pocos cambios en Baleares y predominio de los ascensos en el resto.

Mientras, las mínimas registrarán pocos cambios en Baleares, noroeste peninsular y litorales de la fachada oriental, pero descenderán en el resto, con heladas débiles en el Pirineo y entornos de montañas.

Predominarán los vientos flojos de componentes este y sur en la península y Baleares, serán moderados del sur en Galicia, alto Ebro y puntos del área cantábrica, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales de Galicia. Habrá intervalos moderados en los litorales de fachada oriental peninsular. Soplará de flojo a moderado del nordeste en Canarias.