Momentos de tensión en un ferry entre Lanzarote y Fuerteventura por la borrasca Emilia

El fuerte temporal que ha dejado la borrasca Emilia ha causado graves incidencias en el transporte marítimo de Canarias

La borrasca Emilia activa alertas por fuertes lluvias en el sureste peninsular: llamada a la ciudadanía para que se eviten desplazamientos y vados inundables

La borrasca Emilia que ha afectado en las últimas horas al archipiélago canario ha provocado importantes daños, especialmente en el transporte marítimo. El temporal ha dejado olas de hasta 10 metros de altura que han obligado a varios ferris a interrumpir sus trayectos y causaron la entrada de agua en el interior de algunas embarcaciones, además de desperfectos en varios vehículos.

Uno de los episodios más complicados se ha vivido en un barco que cubría la ruta entre Lanzarote y Fuerteventura. El mal estado del mar impidió continuar la travesía y el ferry tuvo que regresar al puerto de salida por motivos de seguridad.

Los momentos de tensión vividos dentro de un ferry por la borrasca Emilia

Los efectos del temporal han dejado importantes daños en distintas zonas de las islas Canarias, donde han comenzado las labores de limpieza y reparación.

Solo durante la jornada anterior, el Centro de Coordinación de Emergencias atendió más de 1.000 avisos relacionados con el viento y las fuertes tormentas.

Las rachas de viento, que en algunos puntos alcanzaron los 160 kilómetros por hora, provocaron numerosos daños materiales, arrancando árboles y plantas y afectando a embarcaciones, como ocurrió en el puerto de Tenerife.

La borrasca también ha dejado imágenes poco habituales en las zonas altas. El Pico de las Nieves, en Gran Canaria, apareció completamente cubierto de nieve y en el Teide se han acumulado más de medio metro, reflejo de la intensidad del episodio meteorológico.

Tenerife desactiva el PEIN por la borrasca Emilia

En las últimas horas, el Cabildo de Tenerife ha desactivado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) tras la finalización de las condiciones de inestabilidad meteorológica que han afectado a la isla en los últimos días, una vez concluidos los avisos por fenómenos meteorológicos adversos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado en una nota que durante todo el día de hoy se está realizando un importante esfuerzo para poder abrir los accesos al Teide "lo antes posible", con el objetivo de que la ciudadanía pueda disfrutar de la nieve "de forma segura".

Así, como medida preventiva, se mantienen vigentes las restricciones relacionadas con carreteras, así como las limitaciones de acceso a espacios del Medio Natural, incluyendo senderos, áreas recreativas, pistas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.

Recomendaciones a la ciudadanía tras la borrasca Emilia

El Cabildo de Tenerife ha recordado a la ciudadanía la importancia de respetar las restricciones vigentes y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información.

De este modo, se mantienen las medidas preventivas adoptadas por el Cabildo con motivo de la borrasca Emilia, entre ellas el cierre de pistas, senderos y accesos en Espacios Naturales Protegidos, la prohibición de la estancia en zonas de acampada y áreas recreativas, la suspensión del transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno y el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y de la carretera TF-42 en Garachico.