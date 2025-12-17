El Ayuntamiento de Badalona activó el Plan municipal en el que pedía precaución y evitar desplazamientos innecesarios

La borrasca deja algunos muertos a causa del fuerte temporal

Badalona ha sufrido la llegada de la borrasca Emilia. Este temporal, que ha logrado acumular 120 litros por metro cuadrado, ha causado una situación muy complicada en la que los bomberos llegaron a recibir hasta una treintena de llamadas y avisos. (Informa Carol Gramunt).

Calles inundadas, filtraciones en el metro, cascadas en centros comerciales y cortes en el tráfico por acumulación de agua, son solo algunas de las consecuencias que la borrasca Emilia ha traído consigo.

Daños en mobiliario urbano y cortes en el metro

El Ayuntamiento de Badalona activó un Plan municipal de emergencias en fase de alerta hasta las 08:00 horas de mañana, pidiendo a los vecinos que extremen las precauciones y eviten desplazamientos innecesarios.

Numerosas calles de Badalona han quedado inundadas y la lluvia ha provocado también daños en mobiliario urbano, produciéndose la caída de árboles y de alumbrados navideños.

Los tramos del metro afectados han sido en la línea 3 entre Sants Estació y Passeig de Gràcia, cuyo servicio ya funciona con normalidad, la L2 entre Artigues-Sant Adrià y Badalona Pompeu Fabra y la L1 entre La Sagrera y Torras i Bages.

El teléfono de emergencias 112 recibió hasta las ocho de esta tarde un total de 949 llamadas por el episodio de lluvias, en su mayoría, 676, de la zona del Barcelonès y, especialmente, durante la tarde.

Inundaciones en las carreteras

La acumulación de agua en carreteras y vías urbanas en la corona de Barcelona ha provocado varias incidencias de tráfico en las comarcas del Barcelonès, el sur del Maresme y el Vallès Oriental y Occidental, ante lo que Protección Civil ha pedido evitar los desplazamientos innecesarios.

Numerosos coches y motos quedaron atrapados en el agua dejando de funcionar, y otros tuvieron que desviarse del camino. También se cerraron los accesos a los parkings de las zonas cercanas, ya que quedaron completamente inundados.

En el centro comercial de Badalona, se abrió una auténtica cascada por el techo de la enorme filtración de agua que llegó a originarse.

En la B-20, en Santa Coloma de Gramenet, en sentido norte, hay un carril abierto y se circula por el arcén, mientras en sentido sur la carretera está totalmente abierta.

El temporal azota a otras partes del país

La llegada de esta borrasca también ha azotado a otros lugares del país como A Coruña, donde ha resultado muerto un hombre de 66 años que cayó al agua mientras pescaba. En Mazarrón, Murcia, un hombre de 61 años falleció tras ser arrastrado por el agua mientras montaba en bicicleta.

En la Comunidad Valenciana, las provincias de Alicante y Valencia mantendrán la alerta amarilla por lluvias toda la jornada, mientras que Castellón lo hará hasta las 12:00 horas. Se prevén precipitaciones generalizadas en la región que podrán acumular más de 80 litros por metro cuadrado en el transcurso de doce horas.

En las islas de Ibiza y Formentera, en Baleares, también en nivel amarillo hasta las 15:00 horas, las lluvias acumularán más 20 litros por metro cuadrado en una hora. Por otra parte, Canarias están en alerta amarilla por temporal marítimo las islas de Lanzarote y Fuerteventura, ante la previsión de olas de 4 a 5 metros.

En el caso de Castilla-La Mancha, en Parameras de Molina (Guadalajara) la alerta amarilla es hasta las 11:00 horas, por nieblas con visibilidad de 200 metros.