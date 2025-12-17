La Aemet ha activado las alertas en la Comunidad Valenciana y en los litorales catalanes por fuertes y persistentes lluvias

Tarragona seguirá acumulando litros de agua: descenso de temperaturas en la mayor parte del territorio

Este miércoles predominará una situación de inestabilidad en algunos puntos de la península, como el tercio este, Baleares y Melilla debido a un sistema de bajas presiones, que dejará cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y en áreas de los litorales y prelitorales de Cataluña al tiempo que no se descarta algún chubasco localmente fuerte en otras zonas de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares.

En el resto peninsular el tiempo será, en general, estable con altas presiones y se esperan cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste así como precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental. Según esta predicción, en el extremo noroeste se dará un acercamiento de un frente que mantendrá los cielos nubosos mientras que, en Canarias, el día será inestable con cielos nubosos y precipitaciones abundantes en vertientes norte de las islas centrales.

Las temperaturas máximas, en ascenso

Las temperaturas máximas ascenderán en la península y en las Baleares, en general de forma ligera en el archipiélago y en el tercio nordeste y con descensos en las Canarias, mientras que las mínimas irán en aumento en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular y depresiones del suroeste y pocos cambios en el resto.

Habrá, también, heladas débiles en los principales entornos de montaña y soplará un viento moderado en Baleares y en la fachada oriental peninsular y de componente norte en Canarias. Se esperan asimismo vientos flojos en el resto, del norte y oeste rolando a sur en el Cantábrico y en Galicia y con intervalos moderados en el litoral.