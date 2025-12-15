En Tarragona, las lluvias torrenciales han dejado acumulaciones superiores a los 150 litros por metro cuadrado

La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona por lluvias que podrían alcanzar 180 l/m2 en 12 horas

Este lunes ha estado protagonizado por el temporal, con aviso rojo por lluvias en el Mediterráneo. En Tarragona, las lluvias torrenciales han dejado acumulaciones superiores a los 150 litros por metro cuadrado. La intensidad del agua ha provocado la inundación de varias vías del tren y ha generado importantes problemas de movilidad en distintos puntos. No obstante, ha sido en Almería, Murcia y Castellón donde más incidencias se han registrado.

Junto a los campos anegados, vecinos de Totana tratan de sacar el agua de las zonas más bajas, le rodea un barrizal, consecuencia de la sucesión de rieras desbordadas en toda la comarca, con abundantes daños materiales y rescates, como el de un hombre que sobrevivió agarrado a un árbol en Alhama, Murcia.

No fue el único en peligro. En Villareal, Castellón, los bomberos, con el agua a la altura de la cintura, necesitaron de esta embarcación para evacuar a un matrimonio de personas mayores que había quedado atrapado en este coche en un barrio de la localidad. Hasta 50 vecinos quedaron incomunicados por la inundación. "Se llena todo de agua y no podemos cruzar nuestras casas", contaba una vecina.

En Andalucía, el paso de Emilia derriba árboles como éste en Sevilla y provoca daños en una cofradía derrota tras el impacto. De esta manga marina, aquí vemos cómo se aproxima y toca tierra. En Canarias llegaba una nevada tan copiosa en el Teide que hay que tirar de memoria para recordar algo parecido. Las cumbres tinerfeñas no recibían semejantes grosores desde 2016.