De cara a Nochevieja y Año Nuevo, el ambiente frío marcará el arranque de 2026

Aemet predice un comienzo de año más frío de lo normal con lluvias en el Mediterráneo y las islas

Con el fin de semana ya a las puertas, la atención sigue puesta en el tiempo, especialmente por un temporal que afectará de lleno al área del Mediterráneo, con especial incidencia en Cataluña. Hoy y mañana las mayores acumulaciones allí se pueden acercar a los trescientos litros por metro cuadrado, una cifra muy significativa que obliga a extremar la precaución.

Pero no será la única zona afectada: también lloverá con fuerza en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Y, a partir de mañana, habrá que sumar la llegada de otra borrasca que se acerca por el golfo de Cádiz, dejando precipitaciones intensas tanto en esa zona como en el Estrecho y en el área de Málaga.

Además de las lluvias, este episodio vendrá acompañado de nieve, nevadas copiosas, especialmente en el Pirineo Oriental

También se incorporará al episodio Sierra Nevada, con acumulaciones cercanas a los quince centímetros durante el fin de semana.

Y mirando ya más allá, la AEMET ha publicado las previsiones para la semana que viene, con fechas muy señaladas en el calendario: Nochevieja y Año Nuevo. Tras este fin de semana marcado por la inestabilidad, seguiremos hablando de frío, pero con un tiempo más tranquilo, ya sin tanta precipitación.

Eso sí, antes de ese cambio, las temperaturas durante el fin de semana se irán normalizando un poquito y tenderán a subir, aunque será un ascenso breve, casi un visto y no visto, porque, tal y como indican los mapas, la próxima semana, coincidiendo con el final de año y el inicio del nuevo, volveremos a hablar de temperaturas por debajo de lo habitual para la época.