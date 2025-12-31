El aviso está activo hasta las 12:59 horas en la meseta de las dos provincias con una probabilidad entre el 40 y el 70% en la predicción
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo para hoy miércoles 31 de diciembre el aviso amarillo en las provincias de Valladolid y Zamora por nieblas que podrían llegar a ser engelantes durante el último día del año.
El aviso está activo hasta las 12:59 horas en la meseta de las dos provincias con una probabilidad entre el 40 y el 70% en la predicción. Las nieblas podrían dificultar la visibilidad a partir del centenar de metros, añade la Aemet.
Además, en el norte de Galicia también habrá nieblas densas y persistentes. Por otro lado, a nivel general, la Aemet anuncia que los termómetros bajarán en la Península y Baleares, de forma acusada en el nordeste y localmente notable en las depresiones.
En este último día del año caerán heladas débiles en la mayor parte de los interiores y serán moderadas en montañas y el este de la meseta norte y localmente fuertes en Pirineos. Habrá abundante nubosidad baja, con brumas y nieblas. Las nieblas tenderán a levantar a lo largo del día.
Soplará viento moderado en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en Ampurdán de madrugada. También se esperan intervalos moderados de cierzo en el Ebro a primeras horas. La Aemet prevé en Canarias viento flojo variable, cielos nubosos a cubiertos y pocos cambios en las temperaturas.