Se esperan temperaturas bajo cero en Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, León, Lleida, Pamplona, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Vitoria

La Comunidad Valenciana registra la caída de 1.513 rayos, una situación "absolutamente extraordinaria"

Los últimos días del año han sido moviditos con mucha lluvia y fenómenos meteorológicos adversos. Este tren de tormentas que hemos tenido ha golpeado con fuerza la península en Valencia, Murcia, Almería y Cataluña. En localidades valencianas, además de los fuertes vientos, se han acumulado más de 250 litros/m2 de agua, pero la Nochevieja no será tan húmeda, aunque sí muy fría. Tomaremos las uvas con los termómetros bajo cero, sobre todo al norte. Una información de la periodista Nuria Serò.

Las precipitaciones irán quedando atrás, aunque el mal tiempo se mantendrá con tormenta y granizo, sobre todo en la Comunidad Valenciana. No se descartan tampoco en Murcia, Andalucía Oriental, costa catalana y Baleares. A eso se le suma la bajada de las temperaturas, sobre todo de la mitad, por lo que tendremos que sacar las bufandas.

Nochevieja y Año Nuevo con bufanda

El cambio de año será estable, pero frío en los días de Nochevieja y Año Nuevo, miércoles y jueves, según la Aemet, que descarta precipitaciones, pero avisa que las heladas continuarán en buena parte del norte, centro y este de la península.

También tendrán continuidad los bancos de niebla densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con posibilidad de que estas nieblas, especialmente otra vez en la meseta norte, sean engelantes.

La Nochevieja también será fría en el interior peninsular. El miércoles se esperan temperaturas bajo cero en capitales como Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, León, Lleida, Pamplona, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Vitoria, y el jueves también en Logroño, Madrid, Lugo o Toledo.

Un frente llegará ese jueves a Canarias, archipiélago en el que los días previos habrán sido tranquilos. Las lluvias generalizadas serán localmente fuertes y persistentes especialmente en las islas occidentales.

La Aemet prevé que ese frente siga dejando lluvias en Canarias el viernes, pero ya hay algunos escenarios que anticipan que se ubicará también en la península y llevará nuevas lluvias al oeste y el centro, que localmente podrían ser intensas en Andalucía occidental. También cabe esperar, asegura Del Campo, una subida notable de temperaturas, pues el aire llegará templado desde el Atlántico. La nieve quedaría acotada a las montañas y las heladas prácticamente desaparecerían de la mayor parte del país.