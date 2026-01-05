Cantabria, en alerta naranja, de riesgo importante por nevadas que podrían acumular hasta cinco centímetros
Mandan Es-Alert en Cádiz y Málaga, donde activan el aviso rojo por la borrasca Francis: desbordamientos, rescates y carreteras cortadas
La borrasca Francis está afectando con lluvias intensas el sur de España con un bajón de los termómetros y nieve en cotas bajas, en el centro y norte peninsular. La masa de aire ártico ha complicado el domingo en Andalucía, donde ha habido avisos en Cádiz, Málaga, Alicante, pero este lunes la situación meteorológica sigue siendo de alerta por inundaciones y nevadas, con complicaciones en los desplazamientos por carreteras, según la Aemet. La Junta de Andalucía ha ordenado la evacuación de 470 viviendas ante la crecida del pantano de Guadarranque en los municipios gaditanos de San Roque y Los Barrios.
Madrid amanece cubierta de un ligero manto de nieve
Madrid ha amanecido este lunes teñido de blanco con un ligero manto de nieve, aunque no han ocurrido incidentes reseñables, según ha informado Emergencias Madrid. El dispositivo preventivo ante la nevada prevista en la ciudad de Madrid esta madrugada ha estado funcionando toda la noche.
Sobre las cuatro de la madrugada ha comenzado a nevar en todos los distritos sin que se hayan producido incidencias en el tráfico. Desde las 20 horas del día 4 han estado trabajando 154 máquinas esparciendo sal en vías principales y puntos estratégicos como acceso a hospitales y túneles. Se han esparcido más de 800 m3 de sal y salmuera.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplió este domingo el aviso amarillo por nieve desde la medianoche hasta las 10 horas, mientras que el Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en nivel 0 y recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos.
La borrasca Francis pone en alerta a once comunidades por nevadas y más de una docena de carreteras cerradas
Cantabria está este lunes en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas que acumularán en torno a cinco centímetros en 24 horas desde cotas de 700-800 metros, a la que se suman otras diez comunidades también bajo aviso por nieve, aunque en nivel amarillo de riesgo para ciertas actividades. Estas son Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, ambas Castillas, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hay 27 carreteras afectadas por la nieve este lunes, siete de ellas de la red principal, y cinco vías se han cerrado al tráfico entre distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
El temporal mantiene cortadas 13 carreteras en el inicio de la mañana de este lunes, todas en las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga, a excepción de la Ma-3300, en Sineu (Mallorca), ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
(fuente EFE)
Evacuación en el Campo de Gibraltar por la crecida de los ríos en San Roque y Los Barrios, en Cádiz
Unas 470 viviendas han sido evacuadas en la provincia de Cádiz, por la crecida del río Guadarranque, causada por la borrasca Francis, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
Las viviendas desalojadas han sido en San Roque --Guadarranque, Taraguilla y Estación de San Roque-- y en Los Barrios --urbanización Guadacorte--. Sanz ya había advertido de que se iban a producir estos desalojos y ha informado de que también se habían evacuado a una treintena de personas en la zona de Estación de Cártama, en Málaga, en su mayoría ha sido realojadas en casa de familiares y amigos.