Madrid amanece cubierta de un ligero manto de nieve

Madrid ha amanecido este lunes teñido de blanco con un ligero manto de nieve, aunque no han ocurrido incidentes reseñables, según ha informado Emergencias Madrid. El dispositivo preventivo ante la nevada prevista en la ciudad de Madrid esta madrugada ha estado funcionando toda la noche.

Sobre las cuatro de la madrugada ha comenzado a nevar en todos los distritos sin que se hayan producido incidencias en el tráfico. Desde las 20 horas del día 4 han estado trabajando 154 máquinas esparciendo sal en vías principales y puntos estratégicos como acceso a hospitales y túneles. Se han esparcido más de 800 m3 de sal y salmuera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplió este domingo el aviso amarillo por nieve desde la medianoche hasta las 10 horas, mientras que el Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en nivel 0 y recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos.