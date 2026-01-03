Iván Sevilla 03 ENE 2026 - 18:52h.

El temporal de nieve se prevé para el 4 de enero por la noche y durante todo el día del 5 de enero

La borrasca Francis va a avanzar hasta la península y abre la puerta a muy probables nevadas en cotas bajas

BarcelonaLos Reyes Magos este 2026 llegarán acompañados por un blanco manto a regiones como Cataluña, ya que se prevén nevadas en cotas inferiores a los 200 metros. Es decir, al nivel del mar.

Por lo que Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por nieve que traerá la borrasca Francis para el final del domingo 4 de enero y durante todo el lunes 5, hasta la madrugada del 6.

Según han avanzado ya, el Servicio Meteorológico de Cataluña ha comunicado que el temporal con temperaturas muy bajas empezará en la zona del Poniente (Lleida) y se extenderá por la parte central y prelitoral autonómica.

Incluso puede darse una cota a 0 en algunos puntos, aunque no serán abundantes precipitaciones en forma de copos. Los pronósticos indican que las nevadas serán "dispersas, débiles y con acumulaciones poco significativas" en Poniente, Tierras del Ebro y Litoral.

En cambio, sí que el espesor alcanzará una mayor altura en Cataluña central, Prepirineo, interior del Prelitoral e interiores del Vallès. Con más de dos centímetros y puntualmente cinco si la cota supera los 600 metros.

Durante la tarde y noche previa a la llegada de Sus Majestades la caída de nieve quedaría restringida al Litoral y Prelitoral Central, pudiendo precipitar en elevados territorios del Barcelonès y de la Cordillera Litoral.

Piden "cuidado con la movilidad" en determinadas carreteras

Ante este contexto meteorológico previsto, desde la Generalitat recomiendan "realizar un seguimiento" de la evolución del tiempo y "estar preparados. Así se han dirigido, en especial, a los ayuntamientos de municipios que puedan verse afectados.

Les instan a movilizar los "recursos necesarios" para afrontar la situación que puede darse. Además, al coincidir con las cabalgatas de Reyes Magos, recuerdan la importancia de tomar "medidas de autoprotección" para los ciudadanos.

En general, a quienes se desplacen por las mencionadas zonas donde pueda nevar, piden "cuidado con la movilidad" en carreteras catalanas. Ya que son fechas con mucho tráfico.

Si los conductores que tienen pensado viajar pueden "adelantar sus desplazamientos" al 4 de enero en vez del 5, que lo hagan para ese día evitar moverse salvo que sea imprescindible.

Desde el Servicio Catalán de Tráfico han especificado las vías que pueden verse afectadas por las nevadas, especialmente en el centro y oeste de la comunidad autónoma:

Eje Pirenaico/N‑260 y todas las vías perpendiculares: C‑38, C‑17, C‑16, C‑14, N‑230

Eje C‑25/A‑2 y las vías perpendiculares: C‑37, C‑16, C‑59, C‑14, N‑240

AP-2 genérica

Red secundaria en todas estas carreteras.

También fuerte oleaje en el Alto y Bajo Ampurdán

Por otro lado, Protección Civil se dirige a la ciudadanía para aconsejar mucha precaución en el litoral porque entrará viento de componente norte que provocará un fuerte oleaje, con olas superiores a los 2,5 metros.

En concreto, en el Alto y Bajo Ampurdán es mejor evitar todo tipo de actividades en el mar o en otros espacios junto a la costa para prevenir posibles incidentes.