La alerta por temporal marítimo afecta a todo el litoral norte peninsular mediterráneo hasta Alicante
Los Bomberos de Cataluña buscan a un hombre, de 60 años ,arrastrado con su coche por la riada en Palau- sator, Girona
El tiempo no da tregua. Hay una decena de comunidades autónomas en alerta por un temporal marítimo, con intensas lluvias, vientos en Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, donde las zonas costeras sufren la violencia de las olas y la crecida de los ríos. Los Bomberos de Cataluña buscan, este martes, a un hombre, de 60 años ,arrastrado con su coche por la riada.
La alerta naranja por temporal marítimo afecta a todo el litoral norte peninsular mediterráneo hasta Alicante, junto con buena parte de Baleares, Galicia y la ciudad autónoma de Melilla. También están en alerta naranja por mala mar Cataluña y Comunidad Valenciana.
Las autoridades catalanas han suspendido las clases y las actividades deportivas en Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró, tres localidades del Bajo Ampurdán, de las más afectadas por la borrasca Harry, que amenaza con inundaciones y desbordamientos de ríos.
Baleares en alerta por lluvias, fuertes rachas de viento y olas de hasta cuatro metros
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en alerta naranja por las fuertes rachas de viento que están provocando olas de hasta cuatro metros. También hay aviso por lluvias en Ibiza, Formentera y la Serra de Tramuntana.
La acumulación de agua en las vías impide la circulación de los trenes entre Girona y Figueres
La línea de alta velocidad entre Girona y Figueres, en Girona ha quedado interrumpida por acumulación de agua en la vía este martes sobre las 11.06 horas. Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
La línea ferroviaria de Girona se ha visto afectada por el temporal de lluvias e inundaciones que afecta al litoral catalán este martes, que ha obligado a cortar más de una hora las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona por la presencia de un árbol caído en las vías.
Suspenden las actividades escolares en el Empordà, Selva y Girona por riesgo de inundaciones
Protecció Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones de las comarcas del Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès (Girona) para suspender la actividad escolar, deportiva y de los centros de mayores por el riesgo de inundaciones este martes.
El riesgo de inundaciones puede provocar el desbordamiento de ríos y la alerta se alarga hasta las 15 horas de este martes, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. En la alerta también se pide no acercarse a los cauces de los ríos, no bajar a sótanos y, en caso de entrar agua en el domicilio, subir a pisos superiores.
Buscan a un hombre arratrado con su coche por una riada en Girona
Los Bomberos de Cataluña buscan a un hombre, de 60 años, arrastrado por la riada en Palau-sator, Girona. El desaparecido, habría avisado a su familia, cuando su vehículo era arrastrado, y estos a su vez han alertado a los servicios de Emergencia. El aviso se ha recibido a las 07.35h y el cuerpo de Bomberos trabajan en su búsqueda con cinco dotaciones terrestres.