Baleares en alerta por lluvias, fuertes rachas de viento y olas de hasta cuatro metros

Zoe Armenteros 20 ENE 2026 - 11:06h.

La alerta por temporal marítimo afecta a todo el litoral norte peninsular mediterráneo hasta Alicante

Los Bomberos de Cataluña buscan a un hombre, de 60 años ,arrastrado con su coche por la riada en Palau- sator, Girona

El tiempo no da tregua. Hay una decena de comunidades autónomas en alerta por un temporal marítimo, con intensas lluvias, vientos en Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, donde las zonas costeras sufren la violencia de las olas y la crecida de los ríos. Los Bomberos de Cataluña buscan, este martes, a un hombre, de 60 años ,arrastrado con su coche por la riada.

La alerta naranja por temporal marítimo afecta a todo el litoral norte peninsular mediterráneo hasta Alicante, junto con buena parte de Baleares, Galicia y la ciudad autónoma de Melilla. También están en alerta naranja por mala mar Cataluña y Comunidad Valenciana.

Las autoridades catalanas han suspendido las clases y las actividades deportivas en Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró, tres localidades del Bajo Ampurdán, de las más afectadas por la borrasca Harry, que amenaza con inundaciones y desbordamientos de ríos.