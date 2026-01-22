La Xunta activa la alerta naranja por nieve y suspende este viernes las clases y el transporte escolar en amplias zonas de Galicia

La Xunta activará a partir de esta medianoche la alerta naranja por nieve y La decisión se adopta ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas por la llegada de la borrasca Ingrid.

Suspenderá las clases y el transporte escolar este viernes en toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo y en el interior de la provincia de Pontevedra

La Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de la actividad lectiva en centros educativos y escuelas infantiles de las zonas afectadas, tras los avisos naranjas por peligro importante emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia.

Las previsiones indican que la cota de nieve descenderá este viernes desde los 600 metros hasta los 400 al final del día

Se esperan ventiscas y acumulaciones de hasta cinco centímetros por encima de los 400 metros, aunque en algunas zonas de la provincia de Ourense los espesores podrían alcanzar los 20 centímetros, lo que podría complicar seriamente la movilidad.

Además, la Xunta ha ampliado la alerta roja por temporal costero para el viernes a todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde se prevén vientos de fuerza 10 y olas de hasta nueve metros.

En A Mariña lucense se mantiene el nivel naranja, con vientos de fuerza ocho y olas de hasta ocho metros

Debido a esta situación, quedarán suspendidas las actividades al aire libre en los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña y en las áreas de las Rías Baixas y del Miño en Pontevedra. También se suspende toda la actividad deportiva federada y del programa Xogade, tanto en tierra como en el mar.

Ante la alerta por nieve, la Xunta recomienda evitar desplazamientos innecesarios, llevar el depósito lleno, utilizar ropa y calzado adecuados y extremar la precaución con personas mayores. En cuanto al temporal costero, pide alejarse de la línea de costa, evitar diques y paseos marítimos y revisar amarres y cabos de las embarcaciones.