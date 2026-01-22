Raquel Noya A Coruña, 22 ENE 2026 - 14:15h.

En la última semana, según datos de Sanidade, el global de menores de dos años la tasa aumentó un 20,4% con respecto a la semana previa

La ola epidémica de la gripe, sin embargo, sigue registrando una intensidad baja y tendencia decreciente

El virus respiratorio sincitial (VRS), con síntomas leves parecidos al resfriado que si no se trata puede provocar infecciones pulmonares graves en bebés, personas mayores o con problemas médicos, sigue aumentando su tasa de positividad en Galicia y es ya del 9,8% en la semana 3 del año (del 12 a 18 de enero), cuando la semana anterior era del 8%, según se recoge en el informe semanal de seguimiento de este virus que publica la Consellería de Sanidade.

En esta última semana, se observa un incremento en la tasa de consultas en atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años. En concreto, el incremento fue del 5% en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025. Para el global de menores de dos años la tasa aumentó un 20,4% con respecto a la semana previa.

En cuanto a hospitalizaciones, se registró un ingreso en la última semana en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025 y ninguna hospitalización de un lactante menor de dos meses, que están pasando su primera ola del VRS.

Alta cobertura de inmunización en bebés

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 93,2% en el caso de los bebés que son vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña y del 94,9% para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

En cuanto a ingresos hospitalarios de niños que ya pasaron alguna temporada de VRS, en la última semana se produjeron cuatro ingresos entre los nacidos de 1 de abril de 2024 a 31 de marzo de 2025; y dos ingresos en el grupo de nacidos entre el 1 de abril de 2023 a 31 de marzo de 2024. En adultos, en la segunda semana del año se registraron 35 ingresos con VRS en mayores de 60 años, de los cuales 25 se corresponden la mayores de 80.

Cuando el VRS es más que un resfriado

Según recoge healthychildren.org, organización desarrollada por pediatras, casi todos los niños se infectan con el virus respiratorio sincitial (VRS) al menos una vez antes de los 2 años. Para la mayoría de los niños sanos, el VRS es como un resfriado, pero algunos niños pueden llegar a enfermar gravemente.

El virus respiratorio sincitial se transmite de persona a persona a través del aire al toser y estornudar, por contacto directo, como besar la cara de un niño portando el virus, tocando un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos sin lavarse las manos.

En general, las personas con una infección por virus respiratorio sincitial son contagiosas durante 3 a 8 días. Pero a veces los bebés y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden continuar propagando el virus durante 4 semanas.

Síntomas del virus sincitial

En general, los síntomas de la infección por virus respiratorio sincitial comienzan entre 4 y 6 días después de la infección. Estos incluyen congestión nasal, poco apetito, tos, estornudos, fiebre y sibilancias, y son síntomas que suelen aparecer por etapas en lugar de todos a la vez.

En bebés muy pequeños, los únicos síntomas pueden ser irritabilidad, disminución de la actividad y dificultad para respirar. Estos síntomas pueden ir seguidos de bronquiolitis o neumonía, que son infecciones de las vías respiratorias inferiores en el pecho o en los pulmones. Los expertos de la asociación de pediatría coinciden en que los síntomas del VRS suelen ser peores en los días 3 a 5 de la enfermedad y generalmente duran un promedio de 7 a 14 días.

La ola de gripe, con tendencia a la baja en Galicia

En el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondientes a la tercera semana del año publicado por la Consellería de Sanidade también se reflejan los datos de la actividad gripal en Galicia, que sigue registrando una intensidad baja y tendencia decreciente.

Respecto a la semana anterior, la tasa de consultas por gripe ha descendido un 35,1 por ciento y se sitúa en 47,2 consultas por cada 100.000 habitantes. Este descenso de la tasa de gripe se ha producido en todos los grupos de edad analizados, a excepción del de 0 a 4 años, que aumentó un 4 por ciento. Por áreas sanitarias, la tasa de consultas por gripe ha descendido en todas ellas, a excepción de Ferrol, donde se incrementó un 20,8 por ciento.

En la semana tres ingresaron 264 personas con gripe confirmada, un 29 por ciento menos que en la anterior, en la que hubo 373 ingresos. La tasa de ingresos en el conjunto de la población fue de 9,7 por 100.000 habitantes.